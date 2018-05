15.000 badeendjes trotseren tegenwind 22 mei 2018

Aan de historische Aragonbrug in Lier zagen duizenden toeschouwers hoe zondag liefst 15.000 gele badeendjes te water werden gelaten voor de Duckrace van Rotary Lier op de Nete. Het eerste eendje dat na 2 uur arriveerde droeg het nummer 14.449. De winnaar die nog niet kwam opdagen, krijgt een elektrische topfiets van go-cycling. "De eendjes hadden het moeilijk omdat er veel tegenwind was. De Moedige Bootvissers spoten de eendjes vooruit (foto), maar daardoor kwamen ze naast het parcours terecht. Normaal zijn de eendjes in een uur aan de eindmeet aan het Spuihuis", zegt voorzitter Joris Mattijs. Op muziek van Johan Strauss kwamen ze naar de eindmeet 'gewalst'.





De omgeving van het Spui was omgetoverd tot een eendjeskermis met molentjes, foodtrucs, drankstalletjes. Walter Grootaers en Bart Peeters gaven commentaar bij de Duckrace. De opbrengst van de race gaat naar VZW Kinderland in Berlaar.





