100 kilo zwaar kruis op weg naar Lier 17 maart 2018

In het kader van De Passie is het kruis via Puurs, Kalfort en Mechelen onderweg naar Lier. "Het is 6 meter lang, 3 meter breed en weegt honderd kilo, een zware klus dus voor de 12 dragers", zegt Kaatje De Meester, coördinator en jongerenpastoor.





Gisterenavond droegen 12 jongeren het kruis van de Sint-Pieterskerk in Puurs naar de kerk in Kalfort. Daar werd een evocatie gehouden rond de 'Zeven Kruiswoorden' waar verschillende mensen over het kruis vertelden.





Zondag 18 maart houden de dragers halt in Mechelen. Om 9.30 uur vertrekken de dragers aan de Hanswijckbasiliek naar de Sint-Romboutskathedraal. Daar zal kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, voorgaan in een eucharistieviering.





In Lier komt het kruis vrijdag 23 maart om 18.30 uur aan het Jeugdcentrum Moevement op de Aarschotsesteenweg aan. De tocht gaat over de stadsvesten, Begijnhofstraat Grote Markt en dan naar de Sint-Gummaruskerk. Er wordt een plechtigheid gehouden met Pierette Coffrée (woord), Pieter Fleerackers (lied-compositie,viool), Sonic Photon (percussie) en Christian Van Looy (organist). De dag nadien, zaterdag 24 maart de dag komt het kruis naar het podium op de Grote Markt. (WAE)