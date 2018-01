100 jongeren uit 10 Europese landen bezoeken Lier 26 januari 2018

02u39 0 Lier De stad Lier kreeg gisteren bezoek van een honderdtal jongeren tussen 17 en 18 jaar uit tien verschillende landen. Lier is immers gaststad voor het Model European Parliament (MEP). Hierbij engageert de jeugd zich voor een betere houding tegenover problemen in onze maatschappij.

Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) verwelkomde de studenten in het auditorium van de Thomas More Campus in Lier. Emma Hanegraef, een leerlinge uit Lier is president van deze WEMEP II-conferentie, samen met Anna Boysen-Carnicé uit Duitsland. De jongeren kruipen een week in de huid van Europese parlementariërs en buigen zich over vijf problemen waarvan enkele duizenden MEP-jongeren vinden dat die het meest urgent zijn. "Klimaatverandering, migratie en vluchtelingenproblematiek, euroscepticisme en jongerenparticipatie, jeugdwerkloosheid en terrorisme staan op de agenda. Wij worden geholpen door experts ter zake en werken vijf resoluties uit die we maandag 29 januari in een zitting ter discussie en stemming presenteren", zegt Emma Hanegraef. Alle leerlingen verblijven bij gastgezinnen uit Lier of directe omgeving. De provincie Antwerpen dompelt Lier deze maand zelfs in Europese sferen. Zo staan in de bibliotheek boeken van Felix Timmermans in de schijnwerpers, kan je er meedoen aan een boekenquiz en is er een tentoonstelling. Het volledige programma vind je op www.popupeuropa.be/programma/lier/. (WAE)





