10.000 fans uit de bol op de tonen van De Kreuners 24 augustus 2018

Het was vijftien jaar geleden dat ze nog eens in de Pallieterstad optraden, maar gisteren stonden De Kreuners op de Grote Markt. Zo'n 10.000 uitgelaten fans gingen helemaal uit de bol. Opperkreuner en stadsicoon Walter Grootaers beloofde een show om u tegen te zeggen en hield woord. Walter vroeg ook Wimmeke Punk van The Wolf Banes op het podium, net als zijn twee dochters Luka en Lila en de zoon van guitarist Erik Wauters, Eli. De Grote Markt maakte een buiging, de muziek ging door, en de Lierenaars kregen er maar niet genoeg van. (WAE)