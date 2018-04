1.000 kunstwerken zeggen Normaalschool vaarwel NA 200 JAAR GAAT MONUMENT TEGEN DE VLAKTE VOOR NIEUWBOUW BERTJE WARSON

20 april 2018

02u59 0 Lier Op de oudste speelplaats van Vlaanderen, die van de Rijksnormaalschool in Lier, ligt een keramisch tapijt van 1.000 kunstwerken van de hand van leerlingen van 40 academies, van Ieper tot Maasmechelen.

"Dit wordt een indrukwekkend afscheid", weten leerkrachten Keramiek Jeannine Vrins en Liesbet Van Huysse.





"Iedere leerling mocht op de speelplaats van de Normaalschool op een tegel van 30 op 30 centimeter een kunstwerk creëren", vertellen leerkrachten Keramiek Jeannine Vrins en Liesbet Van Huysse. "Elke leerling trok de natuur in om daarvoor klei te delven en zo de verbinding met de Netestad te voelen. We hadden nooit kunnen denken dat er zoveel academies zouden mee doen. Sommigen hebben zich laten inspireren door de Nete, anderen door de gebouwen, het Kluizeplein, de studenten... Nu durven we zeggen dat dit een inspiratie kan zijn voor heel Vlaanderen", vertellen de leerkrachten.





'De Laatste Zit'

Bijna 200 jaar lang drukte de majestueze Rijksnormaalschool, opgericht door Willem I, haar stempel op Vlaanderen. De Normaalschool is in Lier het meest besproken bouwproject.





Voor velen is het een monument dat respect afdwingt en waar je niet aan raakt. Duizenden jongeren die er afstudeerden, drukten hun stempel op de Pallieterstad. De Rijksnormaalschool staat echter al jaren leeg. Daarom wordt ze binnenkort afgebroken voor appartementen en deels gerenoveerd met pandjes voor creatieve ondernemers.





"Enkele creatieve geesten van 't Looks, de oudste wijk van Lier, staken de koppen bij mekaar en zo ontstond het verhaal van 'De Laatste Zit'. We tonen hoe het was en hoe het vernieuwingsproject wordt."





Labyrint

Het idee is ontstaan in het labyrint van de verlaten Normaalschool. De gangen vertellen hun woordeloos verhaal. Je fantasie slaat op hol en kunstenaars toveren met hun wonderlijke creaties de Normaalschool Weer tot leven", vertellen Dominic Van Oosterwyck en Jeannine Vrins van het buurtcomité 't Looks.





Feestelijk afscheid

In de leraarskamer zijn er muzikale optredens en Buurtwerking 't Looks richt in het oude secretariaat een gezellig pop-upcaféetje in. Nu zaterdag om 14 uur is het feestelijk afscheid.





De Rijksnormaalschool is ook komende zondag opeen en op 28, 29 april, 5 en 6 mei, telkens van 10 tot 17.30 uur en op afspraak. Parkeren kan op De Mol of Gasthuisvest. Binnen geraken doe je via de statige voordeur van de school aan de Berlaarsestraat 31.