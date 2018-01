"Zó veel steun: daar zijn geen woorden voor" SCHOONZUS ZAMELT 11.000 EURO IN VOOR AFSCHEID KANKERPATIËNT (38) BERTJE WARSON

02u49 0 Foto Klaas De Scheirder Kris Van Beek met zijn vrouw Natasja en kindjes Amelia en Conrad. Lier Er is maar liefst 11.000 euro ingezameld om Kris Van Beek (38) een waardig afscheid te kunnen geven. De man is vrijdag overleden na een strijd van tien jaar tegen een hersentumor en laat zijn vrouw Natasja en z'n kindjes Amelia (9) en Conrad (6) na. "Door de ziekenhuisfacturen zijn de centen op. Daarom organiseerde ik online een inzamelactie", zegt schoonzus Sophia Knauer. "Wij zijn zo dankbaar voor de vele giften."

Tien jaar geleden kreeg Kris Van Beek tijdens een voetbalwedstrijd een bal tegen zijn hoofd. Hij werd onwel, kreeg een epilepsieaanval en lag één dag in coma. Zo ontdekten dokters dat hij een tumor in zijn hoofd had die zo groot was als een tennisbal. "Dat nieuws kwam als een mokerslag voor Kris en mijn zus Natasja", zegt Sophia Knauer. "Ze waren nog maar negen maanden samen, dolverliefd en dachten dat de wereld aan hun voeten lag. Hun geluk kon niet op. Kans op herstel was er niet volgens de dokters, maar ze zeiden dat hij misschien nog vijf tot tien jaar zou kunnen leven. Opereren was onmogelijk omdat de tumor te groot en te diep in de hersenen zat. Kris kreeg chemokuren en medicatie tegen epilepsie. Hij moest ook stoppen met werken, maar ondanks alle tegenslagen probeerde hij en Natasja te genieten van de tijd die hen nog samen werd gegeven. Dat heeft hen altijd gesierd, dat ze ondanks alles ervoor bleven gaan en niet op de dood wachtten." Het koppel kreeg twee kindjes, Amelia (9) en Conrad (6) en kochten en verbouwden een huis. Ze waren ondanks de tegenslag enorm gelukkig. Maar het laatste half jaar ging Kris plots erg achteruit. Hij lag zes weken in het ziekenhuis Sint-Augustinus in Wilrijk en de laatste weken werd hij opgenomen op de palliatieve afdeling.





"Natasja was zoveel mogelijk bij hem en wij vingen de kindjes op. We hadden allemaal zo gehoopt dat hij met Kerstmis thuis zou zijn maar dat ging niet meer. Ik heb hem zelfs niet meer horen praten. En dat voor een man van 38, er zijn geen woorden voor..." , vertelt Sophia Knauer.





"Gevochten als leeuw"

Toen Kris in het ziekenhuis lag, is Sophia begonnen met een crowdfundingactie. Ze wou geld inzamelen om Kris een waardig afscheid te kunnen geven. Door de hoge verbouwkosten van hun huis, de plotse achteruitgang van Kris' gezondheid en de peperdure rekeningen van het ziekenhuis zat het koppel krap bij kas. "Mijn zus is de liefde van haar leven verloren, de vader van haar kinderen, maar ze maakte zich daarbij ook nog eens vele zorgen om de centen", zegt Sophia.





"Mijn zus zag zo'n crowdfundingactie eerst niet zitten. Ze was bang voor haar privacy en dat er misschien negatieve reacties zouden komen. Maar niemand vraagt om ziek te worden en niet meer te kunnen werken. Mijn zus moet zich niet schamen. Zij werkt in haar schoonheidssalon en heeft gevochten als een leeuw voor haar gezin en dreigt zelfs haar huis nu kwijt te geraken. Toch heeft zij gelukkig haar trots opzij geschoven zodat ze haar man en papa van haar kinderen een mooi afscheid kan geven dankzij de steun van zovele mensen. Er is maar liefst 11.680 euro ingezameld, de pagina van de inzamelactie werd 448 keer gedeeld. Daar zijn geen woorden voor. Mijn zus en ik willen iedereen uit de grond van ons hart bedanken." Het afscheid vindt plaats in intieme kring.