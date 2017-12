"Zo fier als een gieter op kerstkindje Noah" 02u33 0 Foto Benoit De Freine Dieter en Nathalie met hun kleine Noah.

In het Heilig-Hartziekenhuis van Lier zag Noah Ceuppens het levenslicht. Het kerstkindje, 53 centimeter groot en met een gewicht van 3,7 kilogram, werd geboren om 13.02 uur. Ouders Nathalie Spruyt (30) en Dieter Ceuppens (33) uit Laakdal zijn héél blij met hun tweede zoon. "We zijn uiteraard zo fier als een gieter. Een speciaal gevoel, want niet iedereen wordt vader op kerst. Gisteren zaten we nog aan de feesttafel bij mijn ouders, vandaag zouden we Kerstmis vieren bij de ouders van Nathalie. Noah heeft daar anders over beslist", lacht de papa. "Het wordt voor ons een goedgevulde eindejaarsperiode volgend jaar, want naast kerstavond en de verjaardag van Noah hebben we op de 24ste ook nog de verjaardag van de vriendin van mijn schoonbroer te vieren. Dat wordt druk." (AVH)