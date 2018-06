"Ze heeft tot thuis gewacht om te gaan" ADEA (5) VERLIEST STRIJD TEGEN TUMOR IN MEXICAANS ZIEKENHUIS BERTJE WARSON

02u41 0 Lier De kleine Adea (5), het dochtertje van Sarah Kastrati en Samir Konxheli uit Lier, heeft de strijd verloren tegen de hersenstamtumor, waarvoor ze negen maanden in een Mexicaans ziekenhuis werd behandeld. "Ons meisje heeft gewacht tot ze terug thuis in Lier was om te sterven", zegt haar ontroostbare papa.

Op 22 september 2017 kregen de ouders de vreselijke boodschap dat een hersenstamtumor (ponsglioom) werd vastgesteld bij Adea. "Zeldzaam en heel moeilijk geneesbaar", zegden de artsen hier, die haar geen kansen gaven. Onze enige hoop was een ziekenhuis in de stad Monterrey in Mexico, waar de dokters op een andere manier zo'n tumor behandelen.





Eind vorig jaar ging het dan beter met Adea. De tumor kromp tot de grootte van een citroen en ze kon weer bewegen. Daarna ging het echter opnieuw slechter. De ouders waren ten einde raad en zegden de huur op van hun huis in Kessel, verkochten zelfs hun meubels en trokken bij hun ouders in om de peperdure ziekenhuisrekeningen in Mexico te kunnen betalen. Basischool Stadspark, waar Adea korte tijd naar de kleuterschool ging, en heel de regio organiseerden acties om Adea te steunen.





Dokter vloog mee

Helaas werd Adea niet beter van de peperdure behandelingen. De hersentumor bleef groeien en Adea kon nog alleen communiceren met haar ogen. Adea werd hoe langer hoe zwakker. "Wij zijn woensdag met het vliegtuig terug naar huis gevlogen, een dokter was van Mexico tot in Zaventem bij ons. Eén nacht werd ze opgenomen in het UZ Leuven maar de dokters stonden machteloos. Ze was veel te zwak. We hebben ons dochtertje mee naar huis genomen en vrijdag om 23.38 uur is ze zachtjes in onze armen van ons heen gegaan. Onze kleine Adea heeft gewacht om thuis te sterven.





Zo hard gestreden

Wij hebben zo hard gestreden voor Adea. Dat verzacht een beetje de pijn. Niemand, wijzelf ook niet, kunnen onszelf iets verwijten. Het was gewoon onze plicht. We hoopten op een wonder en konden dat volhouden dankzij de hulp van vele mensen, die intens met ons meeleefden", vertelt papa Samir Konxheli.





"Mijn broer Samir en mijn schoonzus Sarah zijn helden", zegt Valmir Konxheli, de oom van Adea.





Reacties uit heel België

"Het is hartverscheurend om te zien hoe je kind afziet. Wij hebben haar naar de andere kant van de wereld gebracht om haar te redden, maar het mocht niet zijn. Nu krijgen we reacties uit heel het land." De afscheidsplechtigheid vindt vandaag (maandag) plaats om 14.15 uur in het Afscheidscentrum Kloosterheide aan de Kesselsesteenweg in Lier.