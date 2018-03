"Werknemers Van Hool moeten parking van hun bedrijf gebruiken" BEWONERS PIKKEN WILDPARKEREN IN HUN BUURT NIET BERTJE WARSON

09 maart 2018

02u41 0 Lier Bewoners van de dorpskern van Koningshooikt pikken het niet langer dat werknemers van Van Hool voor hun huizen parkeren. Schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA) bekijkt of het invoeren van een 'blauwe zone' een oplossing is, maar dat vinden de bewoners niet zo'n goed idee.

Een zestigtal buurtbewoners verzamelden in zaal Koningshof om een oplossing te vinden voor het wildparkeren in hun buurt. "Heel wat werknemers van Van Hool parkeren in onze nabij gelegen straten, in plaats van op de parkings van het bedrijf", zegt Thierry Suetens uit de Dorpstraat. "Het parkeren moet in onze dorpskern opnieuw herbekeken worden." Van Hool telt 3.450 werknemers.





"Werknemers van Van Hool moeten op hun vier parkings parkeren en niet langer de straten overbelasten. Vooral de wijk achter de kerk met de Herenboslaan, 't Leike, Tarwelaan, Fruithoflaan, Boerenkrijglaan en omgeving wordt vol geparkeerd door werknemers van Van Hool", zeggen buurtbewoners.





Schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA) bekijkt op vraag van de buurtbewoners of het invoeren van de 'blauwe zone' een oplossing is. Heel wat bewoners echter vinden het invoeren van de blauwe zone op sommige plaatsen niet zo'n goed idee. "Mijn zoon is gehandicapt en de poetshulp moet om de twee uur naar buiten om zijn auto te verzetten en zijn blauwe schijf aan te passen. De tijd dat de poetshulp daarmee bezig is, kan er wel niet gepoetst worden. Mijn zoon moet die tijd ook betalen", zegt één van de bewoners. Een dame klaagt dat ze niet van haar oprit geraakt en vindt dat Van Hool zijn verantwoordelijkheden moet nemen.





Plooifiets

"Ze parkeren zelfs een kilometer verder in de Beekstraat. Geen probleem want ze nemen hun plooifiets uit de koffer en fietsen zo heen en weer naar de fabriek. Wij als 'Juttenaar' worden gegijzeld. En ze rijden op een ongeziene snelheid door onze straten wat het nog gevaarlijk maakt ook", reageert de buurt.





Shiften

Raadslid Marcel Taelman (onafhankelijk) stelt voor om de blauwe zone in te voeren vanaf 15 uur. "Er zijn twee shiften van 6 tot 14 uur en van 14 tot 22 uur. Bijgevolg kunnen de werknemers dan niet parkeren in de blauwe zone. Ook de plaatselijke handelaars worden getroffen door die parkeertoestanden." Thierry Suetens vindt dat het parkeersysteem in heel de dorpskern moet herbekeken worden. De blauwe zone invoeren vanaf 15 uur zou een mooie oplossing zijn. Lichten plaatsen zou misschien ook helpen. Schepen Bert Wollants bekijkt alle bekommernissen waaruit een nieuw voorstel zal komen.





"Wij hebben dit probleem reeds in het verleden aangekaart en er op gewezen dat onze werknemers de buurt niet mogen belasten", reageert Dirk Snauwaert, perswoordvoerder van Van Hool. "Wij kunnen deze info terug meegeven en sensibiliseren maar kunnen hen niet verplichten om elders te parkeren. Van Hool heeft ruim voldoende parkeercapaciteit met zijn vier grote parkings voor 1.894 wagens. Wij willen dit probleem tot een minimum herleiden en steunen de initiatieven van de stad Lier."