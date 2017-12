"We hebben hoop: hersentumor is 1 cm gekrompen" ADEA (5) KRIJGT EXPERIMENTELE BEHANDELING IN MEXICAANS ZIEKENHUIS BERTJE WARSON

02u36 0 Repro David Legreve Mama Sarah heeft haar kleine meid met make-up opgemaakt. Een 'moederdochtermoment' om even de zorgen te vergeten. Lier Adea Konxheli (5) vecht voor haar leven in een ziekenhuis in Mexico. Op 22 september kregen haar ouders van artsen in ons land te horen dat een hersenstamtumor (ponsglioom) was vastgesteld bij Adea. "Zeldzaam en heel moeilijk te genezen." De artsen gaven het meisje amper overlevingskansen. Adea wordt nu al twee maanden in Mexico behandeld met experimentele therapieën. De tumor, zo groot als een citroen, is met ongeveer 1 cm gekrompen. "Wij hebben hoop dat ons kindje het zal halen", zegt papa Samir Konxheli.

"Wij hebben opnieuw hoop. Adea weert zich als een leeuwin tegen deze vreselijke hersenstamtumor", steken papa Samir en mama Sarah van wal. "Adea was volledig verlamd, zij kon zelfs niet meer rechtop zitten. De artsen in België gaven ons totaal geen hoop meer. Ons dochtertje zou er nu al niet meer zijn geweest. Gelukkig dat de ouders van Maithili Vanhille (12) uit Assebroek (bij Brugge, red.) en van Max Hendrix (6) uit Humbeek (bij Grimbergen, red.) via onze Facebookpagina 'Help Adea' met ons contact hebben opgenomen. Zij vertelden ons dat de artsen in het 'Hospital Los Angeles Valle Oriente' in de Mexicaanse stad Monterrey anders werken. De mensen hebben ginder Adea's dossier aan de lokale artsen overgemaakt, zodat Adea vrij snel kon worden opgenomen", vertellen papa Samir en mama Sarah. Zij staan voor een enorme uitdaging, zowel emotioneel als financieel.





"De therapieën die Adea krijgt, zijn peperduur en betaalt het Ziekenfonds niet terug. Een volledige sessie kost 25.000 euro. Onze familie, vrienden, werkgevers, de Lierse Basischool Stadspark waar Adea in de derde kleuterschool zat en vele mensen begonnen spontaan benefietacties te organiseren. Wij zijn hen enorm dankbaar. Wij hebben al onze meubels verkocht, ons huurhuis in Kessel opgezegd en wij zijn bij onze ouders in Lier ingetrokken. Bovendien kost een vliegtuigreis naar Mexico 1.500 euro per persoon. Maar we doen het, want onze prinses moet gered worden. Dankzij de opbrengst van de benefieten kunnen we tot maart de behandelingen betalen", schetst vader Samir emotioneel de stand van zaken. Hij is voor enkele dagen in Lier is om zijn administratie in orde te brengen.





Bijkomend probleem: aangezien de ouders constant bij Adea zijn, kunnen ze niet gaan werken. Vader is werknemer bij busbouwer Van Hool en moeder bij Ter Beke Pluma in Wommelgem, versnijder van vlees en producent van verse bereide gerechten.





Charlotte, een tante van Adea, is onlangs naar Mexico gevlogen om Adea te bezoeken. "Het gaat goed met Adea, ze kan zich beter rechtop houden, beter zitten en haar vingertjes kunnen al een beetje bewegen. Stappen kan ze nog niet en zichzelf aankleden is ook nog moeilijk. Maar Adea heeft een enorme wilskracht, ze is ginds volledig verlamd binnengebracht. Een chirurg heeft meteen een spoedoperatie uitgevoerd omdat de druk op haar hersenen té hoog was", vertelt tante Charlotte. "Er werd een shunt of inwendige drainage geplaatst die via de lies tot in de hersenen loopt. Daarvoor moest een deel van Adea's haar afgeschoren worden. Haar mama heeft eveneens haar haren aan één kant laten wegscheren om Adea te steunen. De tumor is ondertussen aan het krimpen. Dat is geweldig nieuws en geeft Adea en de hele familie moed. De artsen schatten haar kansen hoog in, maar het blijft afwachten", waarschuwt tante Charlotte.





Adea krijgt experimentele medicatie. Die wordt rechtstreeks in de tumor gespoten. Bovendien ondergaat het meisje sinds 22 december, als alles verloopt zoals gepland, tegelijk een immuuntherapie die haar lichaam sterker moet maken. "Deze therapieën zijn nog niet onderworpen aan wetenschappelijke studies, waardoor de ziekteverzekering in België niet tussenkomt."





Het meisje moet zes immuuntherapieën ondergaan. Die komen bovenop andere therapiëen, zoals chemo- en zuurstofkuren. Telkens als Adea een therapie achter de rug heeft, mag ze na een nachtje slapen in het ziekenhuis terugkeren naar haar ouders. Die hebben een appartement gehuurd op de dertiende verdieping. Adea's broertje Agon is bij hen", gaat tante Charlotte verder.





Vele mensen steunen het gezin. "Er is een hechte 'community' ontstaan in Monterrey. Van over de hele wereld komen kinderen naar het Hospital Los Angeles. Momenteel worden er 54 kinderen tegen (DIPG) of Ponsglioom behandeld. Het gaat om een zeer kwaadaardige hersentumor. De slechte cellen verbinden zich met gezonde cellen in de hersenstam, waardoor ze niet kunnen worden weggehaald. De tumor drukt op de hersenen, waardoor het kind onder meer kampt met verlamming, evenwichtsproblemen, hoofdpijn, scheel kijken en misselijk kan worden. DIPG komt bij één op de 250.000 kinderen voor, in ons land zijn dat vijf kindjes per jaar. De meeste kinderen zijn tussen drie en tien jaar wanneer de zeldzame ziekte toeslaat.





De ouders van Adea putten hoop uit de positieve evolutie van de gezondheid van andere kinderen die in Monterrey zijn behandeld. "Maithilli Vanhille is twee jaar geleden in een rolstoel naar het ziekenhuis gegaan. Nu kan zij terug lopen en zwemmen en ze gaat zelfs opnieuw naar school. Ook Max Hendrix is aan de beterhand. En er is nog een kindje uit ons land opgenomen, zodat er momenteel vier Belgische kinderen geholpen worden. Een kindje uit Londen is na tien behandelingen zelfs kankervrij verklaard. Dit zijn enkele voorbeelden waar wij kracht uit putten. Als alles goed verloopt mag, Adea in het voorjaar naar huis. Ze moet dan wel om de zes weken naar het ziekenhuis in Mexico vliegen voor haar therapieën", blikt Charlotte vooruit.





In de regio Lier zijn al een tiental benefietacties georganiseerd. Die brachten ongeveer 30.000 euro op. Net genoeg, zodat Adea tot in het voorjaar haar therapieën kan volgen.





Meer info: Helpadea@gmail.com