"Voedingsbodem voor nieuwe bands" BART (35) LANCEERT PROJECT OM MUZIKANTEN SAMEN TE BRENGEN TIM VAN DER ZEYPEN

17 augustus 2018

02u41 0 Lier Bart Van de Bosch (35) uit Lier heeft het muziekproject 'De Muzikant' gelanceerd. Met dat project wil de bezieler zoveel mogelijk muzikanten bij elkaar brengen. "En we zien dan wel wat er nog allemaal kan gebeuren", klinkt het. De derde meeting vindt zondag plaats in café De Hanekeef in Mechelen.

Het project werd zo'n twee maanden geleden gelanceerd. "Via een profiel op onze website kunnen muzikanten hun netwerk vergroten", vertelt Bart. Alleen blijft het niet bij een website. De Lierenaar wil muzikanten ook fysiek bij elkaar brengen. Nu zondag organiseren Bart en zijn team, waaronder websitebeheerder Liever Buys en enkele fotografen, een 'muzikantenmeeting' in café De Hanekeef in Mechelen. "Na een meeting in Lier en een bijeenkomst in Antwerpen, is dit inmiddels onze derde meeting", aldus Bart. Tijdens deze meetings kunnen muzikanten elkaar beter leren kennen. "En wie weet kan er dan iets nieuws ontstaan tussen de verschillende muzikanten", vertelt Bart. "Misschien zelfs een nieuw groepje ofzo."





Tijdens de meetings kunnen de muzikanten ook geholpen worden met de aanmaak van hun profiel op de website en kan er zelfs een promofilmpje worden gemaakt. De organisatie hoopt in ieder geval op een even succesvolle opkomst als tijdens de twee voorafgaande meetings. "Er kwamen toen telkens zo'n tien mensen", verduidelijkt Bart. "Er was onder meer een ukelelespeler, een drummer en zelfs een accordeonist. We hopen in Mechelen opnieuw een heel divers publiek aan te kunnen spreken." Vooraf inschrijven voor de meeting in café De Hanekeef is niet nodig. De muzikanten die langs komen, krijgen ook een gratis consumptie. Wat nadien gebeurt, is nog niet helemaal duidelijk, maar Bart ziet de toekomst in ieder geval rooskleurig in.





Jammen op The Beatles

"Voor september ligt er een jamsessie vast. Een idee ontstaan tijdens de laatste meeting", vertelt de dertiger. De jamsessie gaat door op 30 september, staat volledig in het teken van The Beatles en gaat door in café 't Goed Voorbeeld in Lier. Vooraf is er nog een optreden van Jean Bosco Safari. "Voor zijn optreden, dat om 16 uur start, moet er worden ingeschreven. Het kost 10 euro", klinkt het. "De jamsessie is gratis en start anderhalf uur later. De bedoeling is wel dat je jouw akoestisch instrument meeneemt."





Naar aanleiding van de meetings is er ook steeds een interview met een lokale muzikant. Vorige interviews gebeurden al met Wimmeke Punk, Michaël Lamroy en de muzikanten van Brikkeljon. Voor de jamsessie is Bart nog op zoek naar muzikanten die in de ban zijn van The Beatles. Wie zich geroepen voelt, mailt naar info@demuzikant.be.