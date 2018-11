‘Verborgen parel’, maar ook ‘nog veel werk’ Pastorie begijnhof roept gemengde reacties op bij potentiële kopers Kristof De Cnodder

14 november 2018

17u25 0 Lier Mensen die interesse hebben om de oude pastorie van het Lierse begijnhof aan te kopen, kregen vanmiddag een eerste kans om het historische pand van binnen te bezichtigen. De commentaren van de bezoekers liepen uiteen van ‘Wat een parel’ tot ‘Hier is veel werk aan’.

Vorige week maakte kerkfabriek Sint-Gummarus bekend dat ze de pastorie van het geklasseerde begijnhof openbaar gaat verkopen. Een eerdere poging om een erfpachter te vinden leidde tot niets en dus gooit men het nu over een andere boeg. Vanmiddag werden de deuren een eerste keer opengesteld voor potentiële kopers. HLN ging mee een kijkje nemen. Zeggen dat het een overrompeling was zou overdreven zijn, maar mondjesmaat druppelde er toch wat volk binnen. Sommige mensen kwamen gewoon eens kijken uit nieuwsgierigheid, andere hadden echt wel wilde plannen met het beschermde gebouw.

Sébastien Van de Looverbosch behoorde tot die laatste categorie. Via zijn firma Antress zit Van de Looverbosch in de vastgoedsector en hij zag duidelijk iets in de voormalige pastorie. “Hier is zeker wat van te maken. Stiekem hoop ik het gebouw te kunnen kopen, om het dan op te knappen en met winst door te verkopen”, zegt Van de Looverbosch, die samen met zijn kameraad Anthony Vandenbulcke en diens dochtertje Eloïse kwam rondkijken.

Niet iedere bezoeker was even open als Van de Looverbosch. Sommige mensen waren zelfs niet echt blij met onze aanwezigheid. Hoe meer ruchtbaarheid er wordt gegeven aan de verkoop, hoe meer gegadigden en hoe minder kans op een koopje, weet u wel. Links en rechts hoorden we zeggen dat de pastorie een verborgen parel is. Vooral de bijhorende grote tuin charmeerde. Andere bezoekers waren meer sceptisch: “Er is toch veel renovatiewerk aan en omdat het een beschermd gebouw is (zelfs Unesco werelderfgoed, red.) mag je niet zomaar doen wat je wil.”

Wilfried Schwartz, die de geïnteresseerden namens de kerkfabriek binnen liet, moest beamen dat er grote kosten zijn aan de pastorie. Ramingen spreken van een klein miljoen euro voor de renovatie alleen. “Het gebouw dateert uit de negentiende eeuw en staat al sinds 2000 leeg, dus het is logisch dat er een grondige opknapbeurt nodig is”, aldus Schwartz. “Tegelijk is het natuurlijk een uniek pand op een schitterende locatie. De kerkfabriek hoopt toch een mooie prijs te kunnen krijgen. Het geld kunnen we goed gebruiken voor de verdere renovatie van de Sint-Gummaruskerk en het opknappen van enkele huisjes die we nog bezitten in het begijnhof.”

Overigens kan de pastorie straks niet alleen worden gebruikt voor particuliere bewoning. Ook een horecazaak kan er worden ondergebracht. Zo is er beneden voldoende plaats voor pakweg een restaurant en zouden er boven vijf hotelkamers en op de zolderverdieping een suite kunnen worden ingericht. Op donderdag 13 december (om 16 uur) is de definitieve verkoopdag voorzien in taverne Marnixhoeve (Kesselsesteenweg 99). Meer informatie kan u bekomen via info@notariszandhoven.be