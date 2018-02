"Trainers al maanden niet betaald" OUDERS TONEN BEGRIP VOOR STAKING JEUGDCOACHES LIERSE KRISTOF DE CNODDER

22 februari 2018

02u38 0 Lier De ooit zo roemrijke jeugdafdeling van voetbalclub Lierse SK beleeft harde tijden. De jeugdtrainers zijn al ruim een half jaar niet betaald en normaal gezien gaan ze vanaf maandag in staking. "Een spijtige zaak, maar tegelijk begrijpelijk", zegt de moeder van een jeugdspeler.

Het gaat op financieel vlak niet goed met voetbalclub Lierse SK uit 1B. In alle geledingen van de club zijn er betalingsachterstallen, maar nergens zijn die zo frappant als in de jeugdafdeling. De jeugdtrainers van Lierse hebben sinds de start van dit voetbalseizoen, in juli, nog geen euro vergoeding gezien. Omdat de coaches deze situatie grondig beu zijn, stellen ze Lierse nu in gebreke. Bovendien gebeurde er een soort van stakingsaanzegging. Indien ze maandag nog niet zijn betaald, gaan de trainers in staking. En aangezien het er naar uitziet dat er gewoon geen geld meer zit in de clubkas...





"Het is jammer dat het zo ver moest komen, maar op een gegeven moment moet je iets doen", getuigt een trainer anoniem. "De meesten onder ons geven vier keer per week training en begeleiden in het weekend een match. Wij hebben een geel-zwart hart, maar er mag toch iets tegenover al die inspanningen staan."





Matchen boycotten

"Ik denk niet dat er iemand zeven maanden lang aan jouw huis komt werken zonder dat je hem betaalt", vult een andere trainer aan. Ook hij komt liever niet met zijn naam in de krant. "Voor onze spelers hebben we het nog zo lang volgehouden, maar acties waren nu toch nodig. Een kleinere staking eerder dit seizoen kende geen effect. Nu zullen we desnoods langer staken en zelfs wedstrijden boycotten. Sommigen overwegen helemaal te stoppen. Natuurlijk doen we dit niet graag, maar we hebben geen keuze. Ik denk trouwens dat de spelers en hun ouders de situatie wel begrijpen. Officieel zijn ze nog niet op de hoogte gebracht, maar hier en daar sijpelde het nieuws al door."





"Voor onze kinderen is dit natuurlijk niet fijn. Toch snap ik de trainers volkomen. Als je meer dan een half jaar niet wordt betaald, dan is het logisch dat het geduld opgeraakt", reageert de moeder van een spelertje dat al enkele jaren bij Lierse voetbalt. De dame in kwestie blijft eveneens liever anoniem. "Mettertijd voelde je het hier alsmaar bergaf gaan. De trainers niet betalen, is maar één van de aspecten. Daarnaast is ook de infrastructuur hoe langer hoe meer onderkomen. Zo is het kunstgrasveld in het jeugdcentrum volledig kapot en moeten de spelertjes zich omkleden in afgeleefde barakken."





Clubs op de loer

En wat als de staking duurt tot het einde van het seizoen? "Dan gaan we proberen om die periode te overbruggen met trainingen in een privévoetbalschool", vervolgt de moeder. "Volgend seizoen gaat mijn zoon sowieso naar een andere club." Onder andere Antwerp zou op de loer liggen om heel wat Liersespelertjes binnen te halen.