"Tijd voor een échte toekomstvisie" ERWIN GOYVAERTS RICHT DENKTANK OP ROND WOONBELEID BERTJE WARSON

14 augustus 2018

02u43 0 Lier Lierenaar Erwin Goyvaerts is het beu. De man stoort zich aan het ongeremd verlenen van bouwvergunningen aan grote projectontwikkelaars. Bijgevolg heeft Goyvaerts nu een denktank opgericht rond woonbeleid in de Netestad. "Tijd voor een echte toekomstvisie."

"Het is ondertussen schering en inslag in Lier: oude gebouwen die plaats ruimen voor een appartementsblok. Of een projectontwikkelaar laat zijn oog vallen op aaneengrenzende tuinen. Voorbeeld is het project 'Binnenhof' aan de Berlarij en de Arthur Vanderpoortenlaan. Privacy smolt daar als sneeuw voor de zon. De charmante Pallieterstad wordt volgebouwd zonder dat er nagedacht wordt over de leefbaarheid van de stad", steekt Erwin Goyvaerts van wal. "Zolang men geen visie ontwikkelt voor de toekomst, zal men problemen blijven creëren rond leefbaarheid in straten en woongebieden, legt Goyvaerts uit. Als voorbeeld haalt de man winkelstraat Berlarij aan, die momenteel met grote leegstand kampt, maar nog veel potentieel heeft om een echte volkstrekker te worden.





Meer en meer Lierenaars klagen de woonproblematiek in hun stad aan. Getuige hiervan zijn o. a. 'Lier Herschapen', waar een veertiental straten en wijken het huidig beleid aanklagen.





Kwalitatieve ruimte

Nergens wordt tot op heden door geen enkele politieke partij duidelijk gesteld met welke gegevens rekening moet gehouden worden. Hoe kan het beter in de toekomst en hoe gaat men het aanpakken? Aan welke voorwaarden moeten bouwprojecten voldoen en wat verstaat men onder een kwalitatieve ruimte? In de binnenstad kan men niet overal dezelfde bouwhoogte toelaten. Het uitzicht van monumenten, historische gebouwen en stadsvesten moet immers beschermd worden. In brede straten kan je tot zes bouwlagen en meer gaan", aldus Goyvaerts, die ook voorstelt om oude straten om te vormen tot woonerfgebieden.





Grote uitdaging

"Lier staat voor een grote uitdaging om haar toekomstvisie te ontwikkelen. De Pallieters uiten al jaren dezelfde kritiek en daar moet een einde aankomen", besluit Goyvaerts.





"Erwin Goyvaerts is lid van Open Vld Lier, maar zijn visie staat volledig los van onze partij of de verkiezingen", zegt Walter Grootaers, schepen van Stadsonwikkeling, Ruimtlijke Visie en Wonen. "Het gaat om een groep jonge mensen die vrij denken over wonen en oplossingen aanreiken voor de toekomst. Wij lezen hun boekje met de nodige aandacht en onderzoeken of we met de voorstellen iets kunnen doen. Hoe dan ook is het boeiend hoe zij de toekomst zien", besluit Grootaers.