't Goed Voorbeeld met expo rond feestneuzen 06 juli 2018

Klanten van café 't Goed Voorbeeld pakken deze zomer uit met het Zomersalon, met als thema 'Mien, waar is m'n feestneus'.





Het Zomersalon is al bijna zo oud als Rit Van Boeckel, die bijna veertig jaar in café 't Goed Voorbeeld stond. Drie jaar geleden gaf zij de fakkel over aan haar dochter Pim en schoonzoon Peter. "Ieder jaar mogen de klanten tijdens de zomermaanden exposeren. Deze keer hebben de klanten hun verbeelding laten botvieren op het thema 'Mien waar is m'n feestneus'. Hun veertig feestneuzen zorgen voor originele verrassingen en hebben elk hun eigen, unieke verhaal", vertelt Pim.





Vanaf de verweerde, bruine bakstenen muren waar de ene feestneus naast de andere danst, kijkt een poppenclowntje ons aan. Suz Van Boeckel had het idee om de poppenclown, die haar zoon Bart Peeters creëerde, te monteren in de lievelingssandaal van haar overleden man Marcel Peeters. Een kunstwerkje om bij stil te staan. De expo in café 't Goed Voorbeeld, in de Koning Alberstraat, loopt tot en met zondag 26 augustus. (WAE)