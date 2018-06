"Stad probeert vergunning te omzeilen" BEWONERS SIONSITE KLAGEN 'ONWETTELIJKE' OMLEIDING LANGS ACADEMIE AAN BERTJE WARSON

20 juni 2018

02u52 0 Lier Zonder geldige vergunning de toegangsweg tot hun appartementscomplex afsluiten en bovendien een gevaarlijke omleiding aanleggen: de bewoners van de Sionsite klagen de onveilige situatie aan die de werken rond de ophoging van de Nete met zich meebrengen.

Bewoners van de Sionsite zitten met de handen in het haar: de enige toegangsweg tot hun riante appartementencomplex werd afgesloten om de werken voor de ophoging van de Nete niet te hinderen. De omleiding die de bewoners nu moeten volgen, is niet alleen gevaarlijk maar ook nog eens onwettelijk, klagen ze.





"De stad liet de enige toegangsweg naar onze woningen inderdaad afsluiten, zodat bouwheren Willemen, Vanhout en Democo de ophoging van de Netedijk in goede banen konden leiden", steken de buurtbewoners van wal. "Het probleem hierbij? Er werd helemaal geen juiste vergunning afgeleverd om die toegangsweg te kunnen afsluiten. Een vergunningsaanvraag moet immers dertig dagen worden uitgehangen, om bewoners de kans te geven om te reageren. Dit is niet gebeurd, daarom legde de politie vorige week vrijdag de werken nog stil. Maandag heeft de stad echter een verkeerssignalisatieplan uitgereikt, waardoor de toegangsweg toch kan worden afgesloten. Conclusie: de ontbrekende vergunning wordt omzeild en de bewoners hier hebben geen enkele inspraak gekregen", klinkt het misnoegd.





Spelende kinderen

"Maandagmorgen vroeg men ons om 7 uur 's ochtends plots om onze wagens uit de ondergrondse parking te rijden. Waar we ze moeten parkeren? Daar hebben we geen antwoord op gekregen. De omleiding die we nu moeten volgen om de site te bereiken is bovendien gevaarlijk: ze loopt immers pal over het domein van de Academie. Auto's moeten naast de esplanade en over het grasveld rijden waar kinderen spelen, en dat net voor de vakantie! Verder moeten automobilisten door het woonerf met de smalle straatjes van Het Looks. Ook deze wijkbewoners werden niet ingelicht en vragen dringend een andere oplossing."





De bewoners van de Sionsite blijken daarbovenop niet aan hun proefstuk toe. "We hebben hier inderdaad al veel meegemaakt", klinkt het. "Onder meer wateroverlast in de kelder en ondergrondse parking, alsook lekken in de appartementen zelf passeerden al de revue. De zandzakjes liggen hier nog altijd... en nu deze situatie: het is stilaan welletjes.





Vooral het gebrek aan een veilig aan- of wegrijplan stoot ons voor de borst, de gemeente zegt eigenlijk 'zoek het maar zelf uit'. Het is één grote chaos", aldus de bewoners. Sommige eigenaars overwegen nu om een advocaat onder de arm te nemen.





Voorkeursbehandeling

Op het gemeentehuis klinken zalvende woorden. Het schepencollege erkent dat de omleiding over het domein van de Academie geen ideale situatie is en rekent op de solidariteit van alle betrokkenen.





"Door het afleveren van een vergunning wilden we zeker geen voorkeursbehandeling geven. Op nadrukkelijk aangeven van de buurt is er zo snel mogelijk een veilige oplossing gezocht om het verkeer in goede banen te leiden, zodat de aannemer verder kan werken", aldus burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) nog.