"Soms week bezig aan één letter" ARTS OP RUST SCHRIJFT TIEN JAAR LANG HISTORISCHE OORKONDES OVER BERTJE WARSON

29 mei 2018

02u49 0 Lier Bijna 2.000 historische oorkondes overschrijven en samenvatten: ziehier het titanenwerk waarmee Dirk De Wever zich maar liefst tien jaar bezighield. Waarom de arts op rust een decennium lang in de Lierse archieven zat te wroeten? "Tja, het is nu eenmaal mijn passie."

'Met pensioen gaan opent nieuwe perspectieven', hoor je wel eens. En die raad naam arts op rust Dirk De Wever zeker ter harte. Bijna 2000 historische oorkondes - de oudste dateert van 1255 en de jongste van 1803 - werden dankzij hem en enkele vrijwilligers overgeschreven en samengevat. "Tien jaar geleden startte ik onder leiding van wijlen stadsarchivaris Luc Coenen samen met enkele vrijwilligers met deze monnikenarbeid", steekt De Wever van wal. Dat verliep in het begin allesbehalve van een leien dakje.





Lesoefeningen

"Eerst moesten we immers nog het middeleeuwse handschrift leren lezen en de taal begrijpen. Luc Coenen gaf lesoefeningen zodat we vertrouwd raakten met hetgeen wij in onze handen kregen. Cois Haverals en Chris Verreet zaten mee in het team dat de teksten overschreef. We waren soms een week bezig aan één woord of letter!"





Dirk probeert ons een idee te geven van de omvang van het werk. "Een doos in middeleeuwse taal over het Lierse Begijnhof ontcijferen was zo'n twee maanden werk en zo waren er duizenden dozen... Daarbovenop moesten we er ook nog eens alle beschadigingen door muizen bijnemen." Ondanks alle uitdagingen blijft Dirk lyrisch over zijn titanenwerk. "Het boeiende aan deze hobby: je leert je voorouders kennen. En eenmaal alle drempels overwonnen zijn, worden de teksten ook begrijpelijk en toegankelijk. Dat is vooral een grote hulp voor studenten. Zo ontcijferden we ook teksten van Emblem, Kessel, Nijlen en Bevel, in de bijvang van Lier. Ook de Abdij Van Nazareth en het Kapittel van de Sint-Gummaruskerk passeerden de revue. Ten slotte werkten we ook met documenten over Antwerpen, parochies, en graafschappen van de Staten van Brabant. De historici-in-opleiding kunnen met al deze teksten meteen aan de slag."





"Na tien jaar kunnen we nu zes boekdelen tonen die liefst 2.000 pagina's tellen. Die pagina's zijn leesbaar, genummerd, chronologisch gerangschikt en er is een index zodat je meteen je onderwerp terugvindt. Eveneens is er een korte samenvatting. Waarom we dit titanenwerk doen? Voor de centen alvast niet. (lacht) Voor ons is het puur passie. We kregen wel een kaart om één keer per week gratis te gaan zwemmen. Eens iets anders dan tussen de muffe archieven te zitten", besluit Dirk.





Je kan voortaan op afspraak hun werk raadplegen. Maandag van 15 tot 19 uur en donderdag van 14 tot 16.30 uur. Het stadsarchief kan je bereiken via het nummer: 03/8000 314.