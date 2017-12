"Ook na burn-out kan je bij mij terecht" MENSEN MET BEPERKING KOMEN TOT RUST IN BLOEMENATELIER VAN MARC (47) BERTJE WARSON

Marc Dewit opent zijn 'Idee Bloemen Atelier' aan de Berlaarsesteenweg. "Ik wil meer betekenen voor andere mensen." Lier Marc Dewit (47) heeft zijn 'Idee Bloemen Atelier' geopend aan de Berlaarsesteenweg in Lier. "Ik creëer zelf originele bloemstukken, maar kinderen en

volwassenen met beperkingen, maar ook mensen met een burn-out zijn





welkom om een handje toe te steken. Ik nam zelfs speciaal een jaar verlof zonder wedde", vertelt Marc.





Je kan er moeilijk naast kijken. De gerenoveerde authentieke hoeve aan de Berlaarsesteenweg 137 in Lier schittert, met honderden flikkerende kerstlichtjes. Natuurkransen, bloemstukjes en betoverende hebbedingetjes maken er een sprookjesachtig geheel van. Deze week opende Marc Dewit er zijn 'Idee Bloemen Atelier'.





Alleenstaande papa

Mark is ergotherapeut en alleenstaande vader van vier volwassen kinderen, Dien (23), Sam (22), Roel (20) en Amber (16). Hij gaf sociale vaardigheden en omgangskunde in de beroepsschool in Duffel en was 15 jaar hoofdopvoeder in Huize Monnikenheide in Zoersel. "Maar ik wil meer betekenen voor mensen. Daarom heb ik een jaar verlof zonder wedde genomen om een crea-atelier, een zorgatelier en een kinderboerderij op te richten, waar iedereen tot rust kan komen. Bloemen waren de 'missing link'", vertelt Marc.





"Bloemen en planten betekenen voor mij liefde en vriendschap. Ze maken mensen ook rustiger en vrolijker. Mijn living is nu mijn bloemenwinkel, tot de verbouwingen klaar zijn."





Mensen met beperking

"Maar iedereen kan hier al als vrijwilliger bloemstukjes of decoraties creëeren. Ook mensen met beperkingen of een burn-out kunnen hier terecht. En als ze iets moois gemaakt hebben, stralen ze gewoon."





"Wat ook leuk is, je kan bij ons een oude bloempot binnenbrengen en er wordt een prijs opgekleefd. Je kiest een nieuwe en voor dezelfde prijs wordt die gevuld."





Ook kinderboerderij

"Het gaat echter niet alleen om wat bloemen en groen te verkopen. Er zit veel meer achter. Wij reiken een breed gamma aan met de nadruk op het ecologische. Hier moet niets, alles is vrijblijvend. En mama's en papa's kunnen ook komen onthaasten, terwijl kinderen genieten van de paarden, ezels, geiten, konijnen, cavia's, schildpadden, kippen en poezen", vertelt Marc, die samenwerkt met de bloembinderij Fiori van Jan Van Win in Beerzel. Het Idee Bloemen Atelier s tijdens de feestdagen elke dag open.





Info: www.crea-idee.be





of op 0499/20 62 43.