"Onveilige situatie aan station door werken die stilliggen" 06 februari 2018

02u43 0 Lier De werken op het Leopoldplein voor een uitbreiding van autoparkeerplaatsen en fietsstallingen aan het station liggen al een tijdje stil. "De situatie is niet veilig", stelt Katrien Vanhove (Groen).

"De werken die stil liggen, zijn geen zegen voor het vlot doorstromen van alle verkeer. Zo moeten fietsers die uit de richting van de Boomlaarstraat naar de fietsenstalling willen even tegen de richting in vlak voor het station. Er komt daar op drukke momenten allerhande verkeer samen: vele bussen, auto's die mensen afzetten of oppikken, kleine busjes die diensten verlenen of werknemers komen oppikken", zegt Vanhove.





Schepen Bert Wollants (N-VA) antwoordt dat voor de uitbreiding van de autoparking nog een bouwvergunning wordt ingediend. "Wat de fietsen betreft komen er volgens de NMBS meer dan 150 fietsstaanplaatsen bij. We gaan dan van 1.121 naar 1.279 fietsenstallingen. De aannemer heeft laten weten dat het asfalt vóór 24 februari geplaatst zal zijn. En we evalueren of een aangepaste signalisatie zinvol is", aldus schepen Bert Wollants. (WAE)