'Nieuwjaarke Zoete' zingen op zaterdag én op zondag

De Dorpsraad van Koningshooikt en het Lierse stadsbestuur roepen de kinderen op om niet alleen op de laatste dag van het jaar, maar ook op zaterdag 30 december 'Nieuwjaarke Zoete' te zingen. "Traditioneel wordt in veel gemeenten het zingen naar 30 december verplaatst wanneer oudjaar op een zondag valt. Omdat niet iedereen deze gewoonte kent, laten we in Lier iedereen de keuze. Je kan zingen op zaterdag 30 of op zondag 31 december", klinkt het bij de Dorpsraad. In het stedelijke infomagazine 'De peperbus', dat deze week in alle bussen valt, is een affiche opgenomen. Inwoners kunnen die voor het raam hangen en zo tonen dat ze met plezier hun deur openen voor zangertjes. Via de scholen kregen de kindjes van de tweede kleuterklas een kleurrijk zangzakje mee. (WAE)