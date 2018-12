‘Magere’ kerstboom aan stadhuis wordt vervangen Kristof De Cnodder

03 december 2018

De kerstboom die momenteel staat opgesteld vlak voor het Lierse stadhuis is slechts een ‘mager beestje’. Zo mager zelfs dat het stadsbestuur hem terugstuurt naar de leverancier. Die komt morgen of overmorgen gratis een nieuw exemplaar brengen.

Op de Grote Markt in Lier staan momenteel twee kerstbomen van een meter of vijf hoog klaar om versierd te worden. Maar de boom vlakbij het stadhuis is niet bepaald een pronkstuk. Er zijn takken af gevallen en zo ontstond er een gat in de kruin.

“Vanzelfsprekend zijn wij daar niet tevreden mee”, aldus schepen van Evenementen Rik Verwaest (N-VA). “We namen contact op met de firma die de kerstboom in kwestie leverde en zij gaan voor een vervanger zorgen. Morgen of overmorgen zou de nieuwe boom er moeten staan. Blijkbaar is de kwaliteit van de kerstbomen dit jaar over het algemeen minder goed. De bomen hebben volgens onze leverancier erg te lijden gehad onder de extreme droogte van afgelopen zomer.”

Hoe dan ook wordt er later deze dus een andere, majestueuze spar geleverd aan het stadhuis. Nu vrijdag wordt de kerstverlichting in Lier officieel aangestoken.