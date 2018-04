'Lierse voor Altijd' lanceert drie acties 26 april 2018

'Lierse voor Altijd' een samenwerking tussen het supportersplatform GeelZwart, sfeergroep Yellow Black's Army en het Supportersverbond organiseert drie acties. "Een supportersavond woensdag 9 mei in aanwezigheid van onder meer Eric Van Meir, Frédéric Frans en voetbalschrijver Raf Willems. "Vrijdag 15 juni organiseren we een sportquiz. Ploegjes van vier personen, een volle zaal, wat te eten en te drinken en een massa sportvragen. Als klap op de vuurpijl volgt zondag 24 juni een minivoetbaltornooi met barbecue", zegt Bert Jansen. Op 2 juni gaan we met alle handige en bereidwillige supporters een dag klussen in Kessel. Samen de handen uit de mouwen steken om onze jeugdspelers en -trainers in betere omstandigheden te laten trainen en werken", zegt Maxime Penen. Info: liersevooraltijd@gmail.com.





