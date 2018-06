'Lier Herschapen' wil einde van appartementisering 23 juni 2018

02u54 0 Lier Een groep bewuste burgers die zich verenigen onder de naam 'Lier Herschapen' maken zich grote zorgen over de manier waarop er met de beschikbare ruimte wordt omgesprongen in Lier én Koningshooikt. "Wij beschouwen de 'appartementisering' als een kwalijke zaak."

"Wij willen vooruit met deze stad maar niet op de manier waarop dat nu gebeurt", zeggen verantwoordelijken van een tiental wijkcomités en projecten, onder meer Zevenbergen, Antwerpsesteenweg, 't Looks, Ringenhofweg. "Het zou een evidentie moeten zijn om aanvragen in te dienen met een ontwerp dat vooraf onderhandeld werd met alle betrokken partijen: bestuur, diensten, buurtbewoners en adviesraden. Het bestuur kan zich ook niet langer verschuilen achter de provincie die steden en gemeenten cijfers oplegt voor het bouwen van extra woningen met het oog op bevolkingsgroei. Het target is al gehaald in onze stad en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck zegt tijdens zijn lezingen dat de flats die we nu voor ouderen bouwen binnen 35 jaar leeg staan. De weinige beschikbare ruimte is ons echt te kostbaar om te vullen met dubieuze projecten", vindt 'Lier Herschapen'.





Website

"We vragen alle partijvoorzitters om hun visie en standpunt omtrent wonen en ruimtelijke ontwikkeling kenbaar te maken. Wanneer we hun bijdrage ontvangen hebben, publiceren we deze op onze website www.herschapen.be. Zo hebben de kiezers een helder beeld van waar elke partij voor staat. Bovendien is dit handig om na te gaan of partijen zich aan hun verkiezingsbeloftes houden", zeggen de wijkcomités. (WAE)