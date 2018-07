'Lier Centraal' start met kinderdisco en Voice Male 05 juli 2018

'Lier Centraal' gaat vandaag op de Grote Markt om 14 uur van start voor de kinderen met kinderdisco en tal van attracties. De Grote Markt zal voor het zevende jaar opnieuw de uitvalsbasis zijn voor een bruisende concertreeks. Op 8 donderdagen zijn er 8 concerten met verschillende thema's. Vandaag vanaf 19 uur kan je genieten van 'Voice Male' in het kader van 'Vlaanderen Feest' met Nederlandstalige meezingers. Op het stadhuis worden toespraken gehouden door burgemeester Frank Bogaerts en Rik Van Cauwelaert die het heeft over 'Valt België nog bijeen te houden?"





Op 12 juli komt de straffe Neil Diamond tributeband 'Diamonds on the Rocks' naar Lier. Op 19 juli praat en draait DJ & presentator Kurt Frederickx de schlageravond aan elkaar. Maar het zijn schlager-queen Laura Lynn en Vader Abraham die de show zullen stelen.





De invulling van donderdag 26 juli wordt later bekendgemaakt. Op 2 augustus kan je swingen op Salsa & Latino, op 9 augustus doet 'Swizzle' de Grote Markt daveren en op 16 augustus is het feesten geblazen met Pop & Rock. Op donderdag 23 augustus tenslotte zullen niemand minder dan De Kreuners Lier doen daveren. De inkom is gratis. (WAE)