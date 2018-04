"Let's just kiss and say goodbye" DANSTEMPEL LA ROCCA SLUIT DE DEUREN NA 30 JAAR BERTJE WARSON

09 april 2018

02u26 0 Lier Na een bijzonder emotioneel afscheidsfeest zaterdag en zondag is het doek definitief gevallen over dancing La Rocca. "We nemen afscheid van iets dat nooit meer terugkomt. Let's just kiss and say goodbye", zei La Rocca-baas Wim Van Ouytsel in z'n speech. Hij runde dertig jaar zijn iconische dancing.

Het is een open deur intrappen, maar Wim Van Ouytsel beleefde een zeer emotioneel weekend. Meer dan de helft van zijn leven stond dan ook in het teken van La Rocca.





"Ik was amper 25 jaar toen ik met La Rocca begon. Van in het begin was de discotheek een begrip. Wij waren de eerste dancing die dansers en danseressen had. En we hadden schitterende dj's. David Guetta zette zijn eerste stappen bij ons en werd daarna wereldberoemd... En dan was er nog de legendarische dj Marko. Ook de helaas overleden houselegende Eric B is groot geworden in La Rocca. Jan Van Biezen draaide zaterdag en dj Marko zondag. Wie dit laatste weekend trouwens kwam, beleefde de sfeer als vanouds. We grepen ook terug naar het authentieke decor van vroeger", vertelt Wim Van Ouytsel die bekende sterren leerde kennen in zijn discotheek. "Grace Jones kwam hier regelmatig en werd mijn persoonlijke vriendin. Ze belde mij ook regelmatig op. Rihanna kwam zich ook een keertje amuseren bij ons. Zij had een optreden in het Sportpaleis en ze brachten haar daarna naar een club in Antwerpen. Ze vroeg om haar ergens te brengen waar zij zich zou amuseren en dat was La Rocca."





Tom Boonen

Ook Tom Boonen leerde Van Ouytsel beter kennen. "Na het seizoen kwam hij met de hele ploeg in La Rocca vieren. Had ik in café De Toren gebleven, was ik natuurlijk nooit die wereldsterren tegengekomen. Ik heb het echter moeilijk dezer dagen. Vandaag zetten we mensen in de bloemetjes die iets betekend hebben voor La Rocca. Iedereen kwam voor de iconische sfeer, het is zelden gezien en heel bijzonder dat mensen onvoorwaardelijk fan zijn van een dancing. Dat maakte het zo mooi maar daarom des te moeilijker voor mij. La Rocca zal nooit meer zijn wat het vroeger was. Ik neem afscheid van de grote La Rocca-familie, van iets groots dat nooit meer terugkomt...", besluit Wim Van Ouytsel.





Hij tekende vrijdag nog beroep aan bij de provincie. De stad Lier wil immers geen bouwvergunning afleveren om de dancing tegen voorjaar 2019 om te bouwen tot winkelruimte, restaurant en evenementenzaal. "La Rocca zou normaal 20 april onder de sloophamer gaan. Nu staat alles op zijn kop omdat ik geen bouwvergunning krijg. De in- en uitritten moeten aangepast worden."