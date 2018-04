'Klavertje Lier' breidt uit met tweede vakantiewoning 12 april 2018

02u38 0 Lier Het bouwen van vakantiewoning 'Klavertje Lier' op een voormalige hooizolder, heeft Ben Vekemans en Veerle Van Ingelgem geen windeieren gelegd. "Wij hebben in amper drie jaar 1.420 overnachtingen en 24 nationaliteiten gehad. Gezien het succes openen we op woensdag 25 april onze tweede vakantiewoning", zegt het koppel fier.

Het nieuwe optrekje in de meer dan honderd jaar oude hoeve bevindt zich onder het grootste vakantiehuis voor acht personen op het gelijkvloers en biedt plaats voor vijf personen. In totaal kunnen er nu dertien gasten verblijven in 'Klavertje Lier'.





Van overal

"Wij hebben zoveel gasten ontvangen dat we vonden dat we moesten uitbreiden. We hebben zelfs Zuid-Afrikaanse atleten over de vloer gehad die voor het eerst deelnamen aan een wedstrijd op Europese bodem. En we verwelkomen ook al twee jaar op rij fietsers die deelnemen aan de 1.000 kilometer voor Kom op Tegen Kanker. Binnenkort ontvangen we zelfs de familie van een Portugese bruid", vertellen Ben en Veerle enthousiast. "De nieuwe vakantiewoning is volledig ingericht en een combinatie van de oude boerderij en moderne materialen. Het terras komt uit in onze grote tuin waar kinderen zich kunnen uitleven", aldus het koppel nog.





Openingsdag

Op woensdag 25 april houdt 'Klavertje Lier' aan de Lintsesteenweg 46 in Lier een feestelijke openingsdag. Info: info@klavertjelier.be of www.klavertjelier.be. (WAE)