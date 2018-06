'Kabouterland' opent in speeltuin Stadspark 11 juni 2018

Met 'Kabouterland' krijgt speeltuin Stadspark er een echte peuter- en kleuterhoek bij. Kindjes kunnen spelen in een kabouterhuisje met glijbaan, een spinnenweb, kruipbalkjes, een zandspeelzone en een schommelkoord. Alles baadt in een echte sprookjessfeer. De fantasie wordt geprikkeld door unieke en handgesneden decoratie zoals paddenstoelen, tonnetjes en bloemen. "In Kabouterland vinden de allerkleinsten een rustpunt waar zowel de speeltuigen als het thema op hun maat zijn. Firma Natureplay zorgde voor de realisatie die 24.994 euro kost inclusief BTW", zegt schepen Rik Verwaest. (WAE)