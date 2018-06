"Juf Linda, we zullen je missen" LEERLINGEN ZWAAIEN FAVORIETE LERARES UIT BERTJE WARSON

30 juni 2018

02u39 0 Lier Juf Linda Van Hoof heeft gisteren na 33 jaar voor de klas afscheid genomen van haar leerlingen. De 225 kinderen van Basisschool Stadspark verrasten haar met een hartverwarmend toneeltje en stapels geknutselde cadeautjes.

Juf Linda en gaf tien jaar lang les op de Donk en 23 jaar in Basisschool Stadspark. Gisteren verrasten haar leerlingen haar, ze gaat immers met pensioen. Juf Linda was diep ontroerd, de tranen liepen over haar wangen. "Wat een verrassing, dit had ik nooit verwacht. Mijn 25 kindjes van het eerste leerjaar waren vanmorgen zenuwachtig en ik had zo het gevoel dat er iets te gebeuren stond. En even later kreeg ik al knuffels van kinderen en collega's en werd ik naar de turnzaal geleid", vertelt juf Linda, die in de turnzaal op haar troon mocht gaan zitten. Het vijfde leerjaar speelde een toneeltje, 'Een dag uit de klas van juf Linda'. En daarna werd en een filmpje getoond van Linda's carrière, gemaakt door juf Vanessa. Alle kindjes zongen samen ook een hartverwarmend lied. "Je gaat nu met pensioen en kan nog vele dingen doen, het ga je goed", zongen ze uit volle borst. De kindjes van het eerste leerjaar gaven hun juf een prachtig boeket met papieren bloemen die ze zelf hadden gemaakt. Directeur Stef Donckers en haar collega's overhandigden haar een boompje met cadeaubonnetjes. Daarna vormden de 225 kindjes een erehaag.





Gouden mens

"Juf Linda is een geboren juf, zij heeft een ongelooflijk groot hart voor kinderen en was een vaste waarde voor het eerste leerjaar. Zij is een gouden mens en wij zullen haar heel hard missen. Jammer dat ze met pensioen gaat. Fijn is wel dat ze pas grootmoeder is geworden van Odette. Haar kleinkindje mag vandaag naar huis en juf Linda zal haar zeker verwennen", zegt directeur Stef Donckers.





Juf Linda bedankte iedereen. "Ik zal mijn lieve kindjes missen. Jullie hebben mij jong gehouden. Alle juffen, leerkrachten, directeur en oud-leerlingen: dikke merci, ik heb er geen woorden voor... een fijne vakantie voor iedereen!"