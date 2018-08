'Jezus' brengt stevige rock op podium van Grote Markt 16 augustus 2018

02u36 0 Lier Pieter Jan De Paepe (22) en zijn rockband Rusty Spoon brengen vanavond stevige theatrale rock op het muziekfestival Lier Centraal. Vijf maanden nadat hij glansrijk de rol van Jezus in De Passie speelde voor tienduizenden toeschouwers.

"Het is heel fijn om terug op het podium in Lier te staan. Als ik op de Grote Markt kom, denk ik terug aan mijn rol van Jezus. Dat was een geweldige ervaring die ik nooit zal vergeten. En bijzonder was dat mijn vader Johan het multimediaal spektakel regisseerde. Nu donderdag echter zal de Grote Markt daveren... Wij brengen stevige rock met een knipoog en zeer theatraal. Het wordt een topoptreden met onze vierkoppige band", vertelt zanger en gitaarspeler Pieter Jan De Paepe.





Lier Centraal is een fantastisch initiatief, maar eind augustus is het gedaan en na 'Gommaar Boulevard' wordt het weer stil in Lier. "Er zijn té weinig activiteiten, amper optredens en amper belevenis. Wat in andere gemeenten kan, moet in Lier ook kunnen. Kijk naar Mechelen...", zegt Bart Crocaerts die mee de vzw Black Sheep Events oprichtte om leven in de brouwerij te brengen. Onder het motto 'er kan nooit genoeg live muziek zijn' hebben The Dungeon, Black Sheep Events, Jeugdcentrum Moevement, Jeugdhuis De Moeve, Liers Cultuurcentrum, Kraakcollectief en Mix Music tijdens drie edities van Lier Centraal een Pop-Up Stage georganiseerd. En dat is een geweldige stap in de goede richting", stelt Crocaerts. Vanavond vanaf 19 uur op de Grote Markt gratis Pop & Rock met The Kids en Rusty Spoon.





(WAE)