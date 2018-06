"Jeugspelers Lyra-Lierse, KVK Hooikt én Lierse Kempenzonen laten samenspelen" 20 juni 2018

02u52 0

Op de OCMW-raad gisteravond werd heftig gediscusieerd over de jeugdvoetbalterreinen en infrastructuur in Kessel die eigendom zijn van het OCMW in Lier. "Als meerderheid willen wij samenwerken met de jeugdspelers van K. Lyra-Lierse, KVK Hooikt én Lierse Kempenzonen", zei OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten (Open Vld), die samen met N-VA en sp.a voor het plan stemde.





Dirk Janssens onthield zich. Lier&Ko en Vlaams Belang waren afwezig.





Toch is de stemming nog niet definitief, omdat het water tussen Lyra-Lierse en Lierse Kempenzonen nog te diep is. Daarom wordt volgende week dinsdag een extra OCMW-raad ingelast, waarbij het punt weer bovenaan de agenda prijkt.





Infopunt

Koninklijke Lyra-Lierse opende gisteravond ook een infopunt voor hun fans in de Eikelstraat. Dat gebeurde door Stef Wils, voormalig kapitein van Lierse en CEO Raf Bormans. Voorzitter is Yves De Vil. "Vanaf nu kan iedereen hier een abonnement kopen voor volgend seizoen. We zullen dit pand uitbouwen tot een heuse fanclub", zegt woordvoerder Wim Verhoeven.





500 voetballertjes

"We trekken volop de kaart van de jeugd. Lyra-Lierse wil de twee diepgewortelde clubs van 'Groot Lier': de Koninklijke Lyra-Lierse en KVK Hooikt helpen. In één klap zouden het Lierse stadsbestuur en de OCMW-raad er kunnen voor zorgen dat maar liefst 500 jeugdspelers kunnen voetballen", aldus woordvoerder Verhoeven nog. (WAE)