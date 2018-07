"Je bent een man om nooit te vergeten" AFSCHEID VAN VOORMALIG GEMEENTERAADSLID JORIS AVONTROODT (70) BERTJE WARSON

02u39 0 Lier Lier heeft zaterdag afscheid genomen van Joris Avontroodt (70), voormalig gemeenteraadslid voor LIER MM in 2000 en 2006. Hij was daarnaast ook stichtend lid van de Ronde Tafel 101 Lier, Club 41 Lier en oprichter van de KSA.

Honderden Lierenaars, familie en vrienden hebben zaterdag afscheid genomen van Avontroodt in Aula Erica van afscheidscentrum Kloosterheide. Hij was een bekende figuur in Lier en accountant I.A.B (Instituut voor Accountants en Belastingsconsulenten). Bijzonder was dat Joris Avontroodt zijn afscheid zelf heeft geregisseerd. Zijn stoffelijk overschot werd binnen gebracht met prachtige operamuziek. Een goede vriendin van Joris las zijn belangrijkste levensgebeurtenissen voor, terwijl er ontroerende familiefoto's geprojecteerd werden op muziek van Jacques Brel.





Scouts

Zo zagen we Joris bij de scouts en de KSA en als student in het Sint-Gummaruscollege. Zijn levenspad liep echter niet altijd over rozen. Zijn vrouw verliet hem, waardoor hij zijn kinderen Tom, Yves en Ellen alleen moest opvoeden. In 2000 en 2006 was hij een gedreven politicus voor Lier MM (Lier Meer Mogelijkheden) en was hij gemeenteraadslid.





"De laatste twee jaar was hij zwaar ziek, maar ondanks verschillende operaties verloor hij nooit de moed. Zijn kleinkind Juleke was zijn lichtpunt. Roken is hem echter fataal geworden. Op vrijdag 13 juli deed hij zijn laatste uitstap naar brasserie Het Moment", las vriendin Inge voor.





Goede doelen

Architect Hubert Mertens nam ook het woord. "In 1983 richtte Joris serviceclub De Ronde Tafel 101 op en werd hij een van de eerste voorzitters. Dankzij hem werden Europese en worldmeetings gehouden in Zuid-Afrika. Er werden concerten en bals georganiseerd voor goede doelen. Joris was een icoon van de echte Ronde Tafel-spirit en later van Club 41 Lier. Hij kreeg wereldwijd respect. We beseften dat je dodelijk ziek was en we afscheid moesten nemen. Wees ervan overtuigd dat de 'Tafelaars' en de '41-ers' je nooit zullen vergeten. Je hebt sporen nagelaten in het leven van velen en bent een man om nooit te vergeten."





Groet

Joris Avontroodt schreef zelf zijn groet op het afscheidsprentje. "Er is een geest die bijzonder sterk is, maar ook een lichaam dat anders is. Die geest bleef vechten tot het laatst aan toe, alleen het lichaam dat werd moe."