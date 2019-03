“Ik herinner me er niks van.” Vrouw die agenten aanviel aan dancing La Rocca krijgt vier maanden met uitstel TVDZM

08 maart 2019

10u40 0 Lier De rechtbank in Mechelen heeft Inge V.D.S. veroordeeld tot een celstraf van vier maanden met uitstel voor weerspannigheid en geweld tegenover de politie aan dancing La Rocca. “Ik herinner me er niks van. Iemand moet iets in mijn drankje gedaan hebben”, zegt de vrouw.

De lokale politie van Lier moest op 6 januari 2018 ingrijpen bij een incident op de parking van dancing La Rocca. De vrouw was volgens de dancing ‘het kot aan het afbreken’. Eens de politie ter plaatse kwam, koelde de vrouw haar woede op de agenten. Er moest een tweede interventieploeg bij gehaald worden.

Een van de agenten bleek achteraf gewond geraakt te zijn. Nadat de agenten haar hadden ingerekend, mocht ze de nacht doorbrengen in de politiecel. ’s Anderendaags kon ze zich niets meer herinneren.

“Iemand moet iets mijn drankje gedaan hebben”, vertelde ze op zitting vorige maand. “Ik was mijn ex-vriend tegengekomen. Hij heeft me een drankje aangeboden. Nadien kan ik me niets meer herinneren.”

Gebroken met oude vrienden

De vrouw vroeg de vrijspraak. Volgens haar advocate was ze tijdelijk ontoerekeningsvatbaar. “Ze heeft intussen ook gebroken met al haar oude vrienden en raakt sinds de feiten geen druppel alcohol meer aan”, klonk het nog. Het parket hechtte weinig geloof aan haar verklaringen. Onder meer omdat de vrouw in 2013 al opschorting kreeg voor gelijkaardige feiten.

De rechter volgde het parket en oordeelde dat de feiten wel bewezen waren. Ze legde aan de staf met uitstel gedurende drie jaar voorwaarden op.