'Herschapen' bezorgd om bouwbeleid stad 25 juli 2018

02u28 0 Lier Lierenaars van 14 buurten onder de naam 'Herschapen' hebben een open brief aan het stadsbestuur geschreven. In de brief uiten ze hun bezorgdheid omtrent het huidig bouwbeleid.

Het zit de burgers van 14 buurten zeer hoog. "Wij zijn een groep geëngageerde burgers die naar de naam 'Lier Herschapen' luistert. We hebben elkaar bijna spontaan gevonden omdat we ons allemaal grote zorgen maken over de nieuw gerealiseerde bouwprojecten en over de projecten die momenteel in de steigers staan. In het huidige bestuursakkoord hebben de beleidsmakers het over een stad waarin de burger inspraak heeft en waarin elk ontwikkelingsproject zal gebeuren met maximaal respect voor de eigenheid van de buurt. Volgens ons gaan vele bouwprojecten echter net in tegen wat men onder 'de leefbaarheid van een stad' verstaat. Wat ons nog het meest verbaast, is dat de stad geen visie heeft met betrekking tot het huidige wonen en het wonen in de nabije toekomst. Wij vragen een heldere visie met respect voor onze historische stad", klinkt het in de brief. (WAE)