"Heel jaar feest met 1.000 leerlingen" ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN VIERT 225STE VERJAARDAG BERTJE WARSON

26 januari 2018

02u40 0 Lier De Academie voor Schone Kunsten blaast dit jaar 225 kaarsjes uit. In 1793 ging de eerste academie van Lier bescheiden van start op de bovenverdieping van stadsherberg D'Eyckenboom. "Er werd architectuur en bouwkunst gegeven. De oudste onderwijsinstelling van Lier viert een jaar lang met elke maand leuke activiteiten voor alle Lierenaars", zegt directeur Gio De Weerd.

225 jaar geleden startte Pieter Jozef Denis boven de stadsherberg D' Eyckenboom met een Tekenschool voor architectuur en bouwkunst. In die periode op economisch vlak zeer belangrijk. Er waren zestien leerlingen. Pieter Jozef Denis was de eerste academiedirecteur en de straat tussen de nieuwe fiets-wandelbrug én de academie draagt nu zijn naam. Later verhuisde de Tekenschool naar de bovenverdieping van het stadhuis vervolgens naar het Vleeshuis, een pand aan de Mechelsestraat, het oude gasthuis aan de Berlaarsepoort, de Nazarethrefuge in de Blokstraat, het Hof van Santhoven, de voormalige bibliotheek in de Abtsherbergstraat.





Sionskazerne

Uiteindelijk vond de academie haar definitieve stek in 1989 in de voormalige Sionskazerne aan de Koepoortstraat. "Onze academie is gehuisvest op de grondvesten van het Sionklooster (1468). Boven in de gevel zie je nog de lijnen van het kerkje. Onder mijn bureau liggen de abt en nonnetjes begraven", toont directeur Gio De Weerd.





"Het was een helse onderneming en grote uitdaging om de 225ste verjaardag van onze academie in de verf te zetten. De filialen Berlaar, Boechout, Vremde, Lint, Malle, Nijlen, Ranst, Zandhoven en bijafdelingen Koningshooikt en Emblem vieren mee. Leerkrachten en onze duizend leerlingen zorgen een jaar lang elke maand voor topactiviteiten. Coördinator Gommaar Williams begeleidt alle projecten", legt directeur Gio De Weerd uit.





Black Box

De leerlingen die afstuderen krijgen de primeur om dit feestjaar in te luiden. Zij doen dit vanavond (vrijdag) met een grootse expo Black Box in de hoofdacademie. "Elk kunstwerk krijgt een nummer maar geen naam en iedereen kan zijn commentaar geven op een briefje dat in de Black Box gedeponeerd wordt. Zo worden de eindejaarsleerlingen ook door het grote publiek geëvalueerd", legt de academiedirecteur uit. Verder zijn er tal van expo's in de academie maar ook in de stad. In april pakt de academie uit met een bijzonder project op de site van de vroegere Rijksnormaalschool.





De Rijksnormaalschool van Lier is de oudste Vlaamse Normaalschool die in 1816 opgericht werd door koning Willem I. Duizenden jongeren die er afstudeerden drukten hun stempel op de Pallieterstad. De Rijksnormaalschool staat echter al jaren leeg en wordt voor een deel afgebroken voor appartementen en pandjes worden gerenoveerd voor creatieve ondernemers. "Onze keramisten brengen een eerbetoon aan de Normaalschool", zegt Liesbet Van Huysse, leerkracht keramiekkunst. "Onze keramisten van de Lierse academie maar ook leerlingen uit heel het land creeëren een tapijt van 250 vierkante meter. Iedere leerling mag op de speelplaats van de Normaalschool op een tegel van 30 op 30 cm een kunstwerk naar wens creeëren. Elke leerling gaat zelf buiten in de natuur klei delven, om de verbinding met de Netestad te accentueren."