"Geen minuut tegen mijn zin op veld gestaan" Lierse-boegbeeld blaast vijftig kaarsjes uit: tijd voor een terugblik KRISTOF DE CNODDER

24 februari 2018

02u27 0 Lier 'Zijn club' Lierse beleeft financieel moeilijke tijden, maar toch heeft voormalig geel-zwart boegbeeld Eric Van Meir iets te vieren. De ex-Rode Duivel en huidig voetbalanalist mag komende woensdag vijftig kaarsjes uitblazen. "In die halve eeuw ben ik nooit tegen mijn zin gaan 'werken'. Wat heb je meer nodig om gelukkig te zijn?"

Vijftig jaar worden: het is een mijlpaal. Blik je dan al eens terug?

"Automatisch doe je dat - net zoals ik ook achterom keek toen ik op mijn 34ste stopte met voetballen. De analyse van mijn voetbalcarrière heb ik dus al eens gemaakt, en de balans oogt heel positief. Met onder meer een landstitel, bekerwinst, drie WK-deelnames en één EK-deelname heb ik er op sportief vlak ongeveer het maximum uitgehaald. Ik had het grote geluk dat ik op het juiste moment altijd de juiste mensen tegen ben gekomen. Mensen die in mij geloofden. Zo is alles in de plooi gevallen. En ook op privé-vlak zit hier een tevreden mens. Iedereen moet soms een tegenslag verwerken, maar van écht grote klappen bleef ik voorlopig gespaard."





De leeftijd begint ook nog niet te wegen?

"Toen ik kind was, leek iemand van vijftig oud. Maar zo voel ik me nu niet. Dat komt waarschijnlijk doordat ik de voorbije jaren als trainer altijd omringd ben geweest door jongere mensen - ik ben dus nog jong van geest. Anderzijds heb ik wel een paar 'fysieke mankementen' overgehouden aan mijn voetbalcarrière. Mijn rug, nek en knieën zijn niet meer wat ze ooit waren. Het gevolg is dat ik niet langer fatsoenlijk kan joggen en moeite heb met tennissen. Dat laatste vind ik best jammer, het eerste minder. Na mijn voetballoopbaan voelde ik niet echt nog de drang om loopschoenen aan te trekken. Wat ik wel nog regelmatig doe, is fietsen - met een elektrische fiets. (lacht) Voorts onderhoud ik mijn tuin. Dat is ook een overblijfsel van mijn leven als voetballer: ik wil dat mijn gazon er altijd piekfijn bijligt. (knipoogt)"





Ook je familiale leven heeft eronder geleden. Heb je daar spijt van?

"Samenleven met een professionele sporter is niet altijd gemakkelijk, want alles staat in het teken van die sport. Daar is mijn eerste huwelijk deels spaak op gelopen. Voor mijn tweeling Amy en Leno (21) was dat natuurlijk niet evident. Mede door die scheiding ben ik er niet altijd geweest in hun opvoeding. Of ik het nu anders zou aanpakken? Misschien tot op zekere hoogte, maar je kan de tijd toch niet terugdraaien. Het belangrijkste is dat ze op hun pootjes terechtgekomen zijn. Ze wonen momenteel bij mij en mijn vriendin Pascale, nadat hun moeder in 2009 overleden is. Dat was voor hen heel moeilijk, maar ze hebben zich er gelukkig doorheen geslagen."





Ondanks je opofferingen ben je op je vijftigste niet 'binnen'. Was je niet beter twintig jaar later geboren?

"Die vraag stel ik mezelf eigenlijk nooit. Ik heb aanbiedingen uit het buitenland gekregen en ik kon daar ook meer verdienen. Maar was ik dan gelukkiger geweest? Een Kevin De Bruyne schept nu enorm veel geld en dat is hem gegund. Maar ik zou niet willen ruilen. Die jongen kan niet eens rustig zijn boodschappen doen zonder langs alle kanten aangeklampt te worden. Weet je, ik heb in heel mijn leven geen dag tegen mijn zin op een voetbalveld gestaan. En ook nu nog heb ik de luxe om op professioneel vlak de dingen uit te kiezen die ik graag doe. Wat heb je meer nodig om gelukkig te zijn?"





Ik blijf het heerlijk vinden hoe nuchter en puur jij gebleven bent in de soms kille voetbalwereld.

"Daar ben ik ook best trots op. Ik heb altijd geprobeerd om eerlijk te zijn en mezelf te blijven. Ik ben bijvoorbeeld iemand die veel belang hecht aan sociale contacten. Na een match eens een pintje drinken met ploegmaats en supporters hoorde daar bij. Daarom ben ik blij dat ik altijd bij warme clubs actief geweest ben. Ploegen zoals Lierse en Charleroi waren als familie. Bij een meer zakelijke club zoals Anderlecht had ik me wellicht nooit zo op mijn gemak gevoeld. Op zich is het jammer dat het voetbal dat volkse karakter in de loop der jaren wat kwijt is geraakt. Nu goed, tijden veranderen. Dat moet je accepteren."





Nog iets dat veranderd is: 'jouw' Lierse. Landskampioen in 1997, nu op de rand van de financiële afgrond. Wat doet dat met je?

"Da's enorm pijnlijk, hé. Hoewel men mij bij Lierse als trainer niet altijd correct behandeld heeft, blijf ik de club een warm hart toedragen. Of ik het nog goed zie komen? Moeilijk te zeggen. Eén persoon (Van Meir doelt op voorzitter Maged Samy, red.) heeft de sleutel in handen. Als hij bereid is om de club voor een schappelijke prijs te verkopen, zijn er misschien wel investeerders die willen overnemen en met een schone lei beginnen."





Mogen ze jou dan bellen?

"Als er serieuze mensen aan het roer komen die een deftige structuur op poten zetten, wil ik daar eventueel een rol in spelen. Als trainer? Mijn gevoel zegt nu even van niet. Maar een andere functie in de sportieve omkadering zou ik zeker durven overwegen."