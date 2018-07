'Drie Boontjes' pakken verrassend uit in galerij Art-is-jok 28 juli 2018

Katrien, Annemie en Mark Boon, twee zussen en één broer, brengen een verrassende expo in galerij Art-is-jok, gevestigd in het 18de eeuwse Hof van Santhoven op de Vismarkt in Lier. "Ik schilder al van toen ik vijf was. Mijn grootvader was kunstschilder en van hem heb ik veel geleerd en kreeg mijn eerste olieverfdoos", vertelt Mark Boon. Zus Annemie brengt keramiekkunst. Haar werken lijken op vleugels van vlasporcelein en symboliseren vluchtelingen. Katrien wordt geïnspireerd door water, licht en tijd. "Ik fotografeerde hetzelfde stukje water gedurende één jaar vier keer per maand tussen 17 en 18 uur. Dit gaf een geweldig spel tussen water en licht, dat ik daarna schilderde in 48 olieverfpaneeltjes.





Chen Vandeput, Nick van de Velde, Fé Schouteetens en Chadia Guerti, laureaten van de KDG hogeschool fotografie stellen er ook hun werken tentoon. De expo loopt tot en met 5 augustus.





(WAE)