"Dit plan is onleefbaar voor onze buurt" BUURTBEWONERS VOEREN ACTIE TEGEN PLAN RIJKSNORMAALSCHOOL BERTJE WARSON

05 maart 2018

02u34 0 Lier Zaterdagnamiddag voerden buurtbewoners van een zevental straten actie tegen de plannen van de Rijksnormaalschool. "De stad plant er twee blokken met 140 appartementen. Er komen ook handelspanden en twee ondergrondse parkings voor 200 auto's. Al het verkeer moet via de smalle straten van ons woonerf", zegt buurtbewoner Johan Jacobs.

Buurtbewoners van 570 gezinnen uit de Kluizestraat, De Heyderstraat, Sint-Gummarusstraat, Hazenstraat, Lindestraat, Peperstraat- en Berlaarsestraat voerden zaterdagnamidddag actie tegen de plannen voor de voormalige Rijksnormaalschool. "Wij zijn er niet over te spreken dat de buurt onlangs amper drie dagen op voorhand op de hoogte gebracht werd van de voorstelling van de plannen. Omdat we daar niet over te spreken waren, zijn er enkele gesprekken geweest waarbij ons zaken beloofd werden. In de huidige aanvraag vinden wij hier niets van terug. Is dit inspraak? Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) zegt nochtans dat hij hier alles voor doet. Helaas wordt er niet naar de mensen geluisterd. De verkavelingsvergunning is al op maat getekend en daar blijft de stad bij", legt buurtbewoner Johan Jacobs uit.





Karakter wijk behouden

Vermits de site bovengronds maar één toegang gaat krijgen in de Hazenstraat, moet het verkeer van de bewoners van 140 appartementen en handelszaken langs de Hazenstraat. "We kunnen het amper vatten dat het woon- en werkverkeer, verhuiswagens en urgentiewagens allemaal door de zeer smalle straatjes van ons woonerf moeten. De straten van 't Looks kunnen deze draagkracht van verkeer niet aan. Verder zijn de gebouwen één tot twee verdiepingen hoger dan alle andere woningen in de buurt. Wie heeft er nu graag inkijk in zijn woning of tuin? Daarbij het zicht en de charme van 't Looks, de oudste wijk van Lier, is toch ook belangrijk en dit karakter moet behouden blijven. Het uitzicht is compleet in tegenspraak met de rest van de straten", klinkt het bij de buurtbewoners.





Nieuwe riolering nodig

"Wij stellen ons vele vragen. Ook over de in- en uitrit van de twee ondergrondse parkings op het Kluizeplein en de Berlaarsestraat. De mobiliteitsstudie geeft aan dat er nu al teveel wagens rijden in de binnenstad", klinkt het. "Bewoners maken zich ook grote zorgen over de afvoer van het afvalwater. Dit komt via een omweg in de riolering, een middeleeuwse gemetselde pijp die regelmatig instort en door ratten ondergraven wordt, in de Berlaarsestraat terecht. Bij een fikse regenbui loopt alles in de keldergaten van de huizen. Bovendien zijn de rioolkolken even oud en hebben ze geen sifon wat voor stank zorgt. Vooraleer men aan dit groots bouwproject begint, is nieuwe riolering hoogdringend nodig. Maar dit staat nergens in de meerjarenplanning ingeschreven", besluit de buurt, die een gezamelijk bezwaarschrift indient.