“Dit nodigt uit tot bevallen.” Bezoekers enthousiast over hoognodige renovatie materniteit Heilig-Hartziekenhuis Wannes Vansina

23 februari 2019

16u39 0 Lier “Dit nodigt uit tot bevallen. Wat een verbetering!” Het Lierse Heilig-Hartziekenhuis kreeg vandaag bij de voorstelling van de vernieuwde materniteit heel wat lovende reacties van bezoekers. De ‘moeder en kind unit’ kreeg dan ook een flinke, en broodnodige, upgrade. “Het enige dat is bewaard, zijn de muren”, zegt gynaecologe Sabine Dobbelaere.

De materniteit van het ziekenhuis was danig verouderd. In april 2017 werd dan ook gestart met verbouwing. In de eerste fase werden de verloskamer en een deel van de verblijfskamers gerenoveerd. Intussen is ook de tweede fase afgewerkt en is nu de volledige afdeling volledig vernieuwd. “Het is een intense periode van verbouwingen geweest”, vertelt zorgcoördinator Brigitte Reyntjens. “We zijn dan ook heel blij en trots het geleverde werk aan de buitenwereld te kunnen tonen.”

De vernieuwde afdeling is een stuk groter dan de oude. “We beschikken over vijf volledig ingerichte arbeids- en verloskamers, die in oppervlakte zijn verdubbeld. We hebben getracht om deze zo huiselijk mogelijk te maken en alle technische machinerie weg te stoppen. Een geboorte is een blijde gebeurtenis en we vinden het nog altijd een eer om een kind op de wereld te mogen zetten”, zegt gynaecologe Sabine Dobbelaere.

Premature kindjes

Sinds de vernieuwing kunnen mama’s onder water bevallen, in elke kamer staat ook een relaxatiebad. “Nieuwe bevallingsbedden maken het mogelijk om in alle houdingen te bevallen. Voor de vaders staat er een fantastische relaxzetel. Werkelijk alles werd vernieuwd, op de muren van het oude gebouw na. Het zorgt voor rust en ruimte, ook voor het personeel”, zegt Dobbelaere.

Dokter An Huybrechs vestigt de aandacht op de nieuwe couveuseomgeving. Premature kindjes belanden niet meer allemaal samen in een veel te kleine zaal, er zijn nu verschillende kamers waar ouders veel meer ruimte en privacy hebben om met hun te vroeg geboren kindje door te brengen. “De moeder kan nu altijd tot bij haar kind worden gebracht, zelfs als ze in een ziekenhuisbed ligt”, zegt Huybrechs. De vernieuwing heeft het ziekenhuis een flinke duit gekost, al wenste de algemeen directeur ons daarover niet te woord te staan.

“Echt wow!”

De officiële opening ging gepaard met een opendeurdag, die op heel wat belangstelling kon rekenen. Annelien Keirsmakers beviel hier zes jaar geleden en merkt een enorm verschil. “Onze Tiago werd op 35 weken geboren en heeft heel lang in de couveuse gelegen. In de warmtekamer zat je allemaal op elkaar. Nu is er een hele gang. Echt wow!” Ze loopt rond met een bolle buik. De bevalling is uitgerekend voor einde mei. “Ook de kamers zijn veel luxueuzer nu. De materniteit was voordien heel basic, nu nodigt het uit tot bevallen”, lacht ze.

Ook Vicky Verdijck is onder de indruk. Ze beviel tijdens de verbouwingen en is opnieuw zwanger. “Toen was het allemaal een beetje behelpen, nu ziet het er helemaal goed uit. Een heel groot verschil.”