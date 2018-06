"Dit gaat verdeeldheid creëren bij fans" PLOTS ZIJN ER TWEE 'ERFGENAMEN' VOOR FAILLIETE LIERSE KRISTOF DE CNODDER

02 juni 2018

02u56 0 Lier Het zijn verwarrende tijden voor de fans van Lierse SK. Drie weken na het faillissement van de roemrijke voetbalclub staan er plots twee 'erfgenamen' op: Lierse Kempenzonen en Lyra-Lierse. "Het is goed dat er alternatieven zijn, maar dit zal verdeeldheid creëren", zegt Ronny De Lathouwer van het supportersverbond.

Even recapituleren voor wie niet meer kan volgen: op 11 mei verklaarde de handelsrechter Lierse SK failliet. Meteen zochten verschillende sympathisanten van de traditieclub toenadering tot andere teams uit de regio om een doorstart te maken. Dat leidde eerder al tot Lyra-Lierse (derde amateurklasse) en gisteren ook tot Lierse Kempenzonen (eerste amateurklasse). Die laatste club benadert het oude Lierse nog het meest, want in tegenstelling tot Lyra-Lierse zal Lierse Kempenzonen straks in het Herman Vanderpoortenstadion kunnen voetballen.





"Ik vind het heel positief dat er straks toch zal worden gevoetbald op het Lisp", vertelt Ronny De Lathouwer, voorzitter van het supportersverbond. "Het Vanderpoortenstadion is Lierses thuishaven, dus dat is voor veel supporters een belangrijke factor. Bovendien zal Lierse Kempenzonen maar één reeks lager spelen dan het oude Lierse. Los daarvan zullen het bestuur en de ploeg naar verluidt voornamelijk bestaan uit mensen uit de buurt. Zo kunnen we met een propere lei herbeginnen. Natuurlijk hoop ik dat het nieuwe Lierse snel opnieuw stijgt, maar laat ons eerst proberen te stappen en dan pas te lopen."





Het is duidelijk dat De Lathouwer het project Lierse Kempenzonen meer genegen is dan Lyra-Lierse. "Pas op: ik vind het knap dat supporterscollectief Lierse voor Altijd zo veel tijd en energie heeft gestoken in het op poten zetten van die samenwerking met Lyra", aldus De Lathouwer. "Ik zeg proficiat voor wat zij in zo'n korte periode bereikten. Anderzijds zitten we nu met een wat vreemde situatie. Je voelt en je hoort dat er verdeeldheid gaat komen binnen onze supportersfamilie."





Moeilijke keuze

Lierse voor Altijd heeft altijd gezegd dat men het 'huwelijk' met stadsgenoot Lyra zou afblazen als er een beter scenario uit de bus zou komen voor de geel-zwarte fans. Maar terwijl Lierse Kempenzonen objectief bekeken een interessantere piste lijkt, gaat Lyra-Lierse toch door.





"Die andere piste is pas concreet geworden nadat wij alles officieel in orde brachten met Lyra", reageert Bert Jansen van Lierse voor Altijd. "Nu zetten we ook door, want we zijn iets moois aan het realiseren. Bij Lyra-Lierse zijn fanparticipatie en een goede jeugdwerking basiselementen en ik voel dat veel mensen zich daar in kunnen vinden. Het is spijtig dat de Liersesupporter nu voor keuzes wordt gesteld. Dat hebben wij zelf ook nooit gewild, maar we konden niet blijven wachten. Op dit moment vind ik het moeilijk in te schatten welk project het meeste bijval zal krijgen."