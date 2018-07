"Dankzij dit beeld leeft mijn man voort" WEDUWE ONTROERD BIJ ONTHULLING WERK IN NIEUWE SCHADUWTUIN WANNES VANSINA

03 juli 2018

02u36 0 Lier "Dit is een hele eer . Enorm bedankt." Lieve De Bruyn moest gisteren slikken bij de onthulling van een kunstwerk van wijlen haar echtgenoot Roland Rens. Het beeld 'De zoeker' kreeg een plaats in een nieuwe schaduwtuin in het Mechelse Vrijbroekpark.

Roland Rens (1952-2007) is de bekendste kunstenaar van de stad Aarschot, maar de basis van zijn stiel leerde hij aan de Academie in Mechelen, van meesters als Lode Eyckermans en Frans Van den Brande. Hij woonde ook een tijdje in de Dijlestad. "Hij heeft in Mechelen een geschiedenis. Hier leerde hij de basis van zijn kunnen. Ik denk dat hij het heel plezant gevonden zou hebben om een van zijn werken hier te zien staan", zegt De Bruyn. Vooraleer het kunstwerk in het Vrijbroekpark kon worden geplaatst, liet het provinciebestuur het licht beschadigd beeld restaureren door atelier Remmen in Hoboken. Het kreeg ook een sokkel.





Provinciehuis

"Het beeld stond in het vroegere Provinciehuis. Roland is destijds gaan kijken omdat het gerestaureerd moest worden, maar hij is dan ziek geworden en het is er nooit meer van gekomen. Sindsdien heeft het beeld opgeborgen gezeten. Het is emotioneel dat het hier nu tussen de mensen een plaats krijgt. Dat had hij het liefst, dat zijn werk door iedereen gezien kon worden", aldus de weduwe. Het beeld krijgt een plaats in de nieuwe schaduwtuin die maandag werd ingehuldigd door gedeputeerde Jan De Haes. De tuin werd aangelegd naast brasserie 't Park, waar voorheen fuchsia's in potten stonden. Omdat het vele gieten van al deze potten niet in verhouding stond tot de aantallen bezoekers, bedachten stielman Philippe Soeters, ploegleider Joeri Verlinden en domeinwachter Daan Thielemans een nieuw concept voor een tuin om er zo voor te zorgen dat deze het ganse jaar door te bewonderen zou zijn. De aanleg met paden, schaduwplanten en een zitbank kostte 10.000 euro en nodigt uit om even te verpozen bij het beeld van Rens. Wel een beetje vreemd: de schaduwtuin lag bij de opening zeker voor de helft in de blakende zon.





Herfstkleuren

"Maar het baken in de tuin, deze rode esdoorn, zal de komende jaren voor meer schaduw zorgen", verklaart De Haes. "In het najaar zorgt hij voor prachtige herfstkleuren." Lieve De Bruyn vindt het een prachtige plek voor De Zoeker. "De plek is goed gekozen. Mijn man hield van groen en bloemen. Hij was ook altijd heel blij met de onthulling van een monument in de openbaarheid. 'Mijn beelden zijn er altijd', zei hij, 'ook als ik er niet meer ben, staan ze er nog.'", besluit ze. Zijn beelden zijn overigens op een twintigtal openbare plaatsen in Vlaanderen terug te vinden, onder meer in het Begijnhof in Lier (Zusters Symforosa). In die stad was hij van 1978 tot 1994 leraar aan de Academie.