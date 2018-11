“Dagelijks 28 doden omdat mensen niet weten hoe te reanimeren” VTM-PROGRAMMA EN CAMPUS VESTA LEREN 300 MENSEN REANIMEREN Tim Van der Zeypen

10 november 2018

21u00 0 Lier Zo’n driehonderd mensen uit de hele Antwerpse provincie hebben zaterdag geleerd hoe ze moeten reanimeren. De initiatie kwam er na een oproep van het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’. “Handig om te weten wat we moeten doen als er iets misgaat bij de kinderen”, klonk het.

Overleven of sterven. Bij een hartaanval wordt dat verschil vaak gemaakt in de minuten tussen het in elkaar zakken en de aankomst van de hulpdiensten. “Dagelijks krijgen gemiddeld dertig mensen een hartaanval. Slechts twee ervan overleven het”, luidt het. ‘Omdat omstaanders vaak niet weten hoe ze moeten reageren.” Een probleem dat vorige week dinsdag aangekaart werd door ‘Make Belgium Great Again’-presentatrice Frances Lefebure in het gelijknamige VTM-programma. Samen met radiozender Joe werden mensen over alle Vlaamse provincies uitgenodigd voor een massa-initiatie reanimeren.

Veertig instructeurs

Inwoners van de Antwerpse provincie konden terecht in Lier. Het jeugdcentrum Moevement werd omgetoverd tot één groot leslokaal. “Er werden over de hele dag heen twee sessie gehouden”, vertelt programmamedewerkster Dana Deben. “In totaal namen zo’n driehonderd mensen mee.” Voor de cursussen werd beroep gedaan aan Campus Vesta. Het multidisciplinair opleidingscentrum voor professionele veiligheidstrainingen in Ranst. “Wij waren snel akkoord om deel te nemen”, vult Ronald Ackermans, directeur van de afdeling Dringende Geneeskundige Hulpverlening. “Zo’n veertig ambulanciers-cursisten waren meteen bereid om de cursussen te komen geven.”

Deelnemers van de initiatielessen kwamen uit de hele provincie. “Ik heb niet lang moeten twijfelen”, zei een van de deelnemers. “Stel je voor dat iemand van je geliefden in elkaar zakt en je hem of haar niet kan helpen. Of erger. Dat die persoon zou sterven omdat ik niet weet wat ik moest doen. Daar zou ik gewoon niet mee kunnen leven.” Elke deelnemer kreeg eerst een theorieles die ongeveer een twintig minuten duurde. Nadien werd de theorie in de praktijk omgezet. “De oproep op de radio heeft mijn man over de streep getrokken”, zegt Chiara Pauwels uit Aartselaar. “We hebben ons meteen ingeschreven.”

Eindtermen

Zij volgde de cursus in het verleden al omwille van haar job in de zorgkunde, voor haar man Kevin was het de eerste keer. “Hij vond het ook heel belangrijk. Zeker voor indien er iets zou gebeuren met de kinderen”, gaat Chiara verder. “Ook voor de kinderen, zes en tien jaar oud, was het interessant. Hopelijk kunnen ze er iets uit leren en gaan ze niet panikeren als er iets misgaat en gaan ze op zoek naar hulp.” De cursus bleek een groot succes. Het deed de instructeurs opnieuw de vraag stellen waarom reanimeren niet verplicht aangeleerd wordt op school. “Al zijn er inmiddels plannen om ook reanimatie op te nemen in de eindtermen van middelbare school studenten”, besloot Ronald.