'Bumba' vanaf september docent in Academie POPPENSPELER PATRICK MAILLARD START MET OPLEIDING FIGURENTHEATER BERTJE WARSON

29 juni 2018

03u06 0 Lier Goed nieuws voor de fans van Bumba: vanaf september kan je aan de Academie voor Schone Kunsten een opleiding 'Figuren-en Poppentheater' volgen, die door niemand minder dan Patrick Maillard - de poppenspeler van het bekende clowntje - gegeven wordt.

"Een opleiding 'Figuren- en Poppentheater geven, het was al héél lang een droom van mij", steekt Patrick Maillard enthousiast van wal. Die droom wordt op 1 september eindelijk werkelijkheid: die dag start de Academie in Lier immers met haar splinternieuwe richting, waarbij Maillard de rol van docent op zich neemt. De man is bij het grote publiek vooral bekend als de poppenspeler achter het wereldberoemde clowntje Bumba, die miljoenen kindjes over de hele wereld entertaint. "Ik contacteerde verschillende academies en die van Lier reageerde meteen. Bijna onmiddellijk mocht ik een lokaal met atelier kiezen. Plotseling komt mijn droom heel dichtbij", glundert Maillard.





De Grote Boze Wolfshow

Patrick blijkt niet de enige telg in de familie met een passie voor poppenspel: ook broers Jan en Marc, en moeder Suz blijken artistiek aangelegd. Jan is de creatieve bedenker van heel wat poppenfiguren, Marc is de oprichter van het figuren- en poppentheater Froefroe en Suz Van Boeckel had haar eigen poppentheather Inke Tinke.





Niet alleen Bumba ontsproot aan het creatieve brein van Jan, ook 'De Grote Boze Wolf-show' was een succesvolle samenwerking tussen de twee broers. Patrick was de poppenspeler in het bekende kinderprogramma op Ketnet, waarvoor ze bekroond werden met de prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Beste Jeugdprogramma in 2001. Meer bekende poppen van de Maillard-clan waren onder meer terug te vinden in De (v)liegende doos (van Bart Peeters, red.), Het Liegebeest en Carlos & Co.





"Wij hebben altijd intensief samengewerkt en maakten ook poppen voor andere theaters. Destijds was mijn broer Marc zelfs kind aan huis bij Bart Peeters", herinnert Patrick zich. Academiedirecteur Gio De Weert is in de wolken met de komst van Maillard. "De opleiding Figuren- en Poppentheater situeert zich binnen de richting Theatermaker. Mijn eerste reactie over dit vak? Wel, het is zeker een meerwaarde voor onze academie", legt De Weert uit. En de directeur had nog goed nieuws te melden: de Academie voor Schone Kunsten breidt immers uit met een filiaal in Pulle.





Het Beeldatelier voor de 6-7-jarigen krijgt er acht lesuren bij in Koningshooikt, Lier en Broechem. "Schepen Ivo Andries (Open Vld) heeft tot slot beloofd dat de gevel van het hoofdgebouw nog deze vakantie gerenoveerd wordt. "Later pakken we het interieur nog aan". De opleiding Figuren- en Poppentheater kan je iedere vrijdagavond volgen van 19 tot 22 uur en dat gedurende drie jaar.