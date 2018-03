'Buiten-stunt-dag' in jeugdcentrum 27 maart 2018

In samenwerking met de laatstejaarsstudenten communicatie en media van Campus Sint-Ursula vindt morgen de BuitenSTUNTdag plaats. Tussen 13 en 17 uur zijn alle speelvogels van 4 tot 12 jaar welkom aan jeugdcentrum Moevement voor een namiddag vol speelplezier. Er staan tal van superleuke, avontuurlijke en spannende activiteiten op het programma. Naast een parcours met opblaasstructuren, een kantelmuur en een reuzenkatapult, kan er ook gedanst en geknutseld worden. Inschrijven is niet nodig. Toegang is gratis. (WAE)