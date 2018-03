"Al tien spelertjes hebben afgehaakt" SYMPATHISANTEN KVK HOOIKT RICHTEN ACTIEGROEP OP VOOR NIEUW VELD BERTJE WARSON

01 maart 2018

02u36 0 Lier Sympathisanten van KVK Hooikt, dat 200 jeugdspelers telt, hebben een actiegroep opgericht en stapten naar de burgemeester om de problematiek rond de aanleg van een kunstgrasveld, te bespreken. Tien jonge spelers haakten al af, omdat ze ontevreden zijn over de staat van het veld.

"De ouders betalen lidgeld zodat hun kinderen kunnen voetballen. Helaas is ons terrein vaak één grote slijkpoel zodat er niet kan gevoetbald worden. Jeugdspelers en ouders zijn ontevreden en dat is te begrijpen. Daardoor hebben al een tiental jonge spelers afgehaakt en gaan ze voetballen in naburige gemeenten waar er wel een kunstgrasveld is. Dit kan toch niet blijven duren?", stelt Geert Verstraeten, voorzitter van KVK Hooikt.





Een groep ouders en sympathisanten stapten nu naar burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) om de problemen te bespreken. "De burgemeester zou het bekijken. Voetbal is in Lier echter één groot probleem. De stad beschikt over twee voetbalvelden volgens de Vlaams norm moeten er dat 25 zijn", zegt Verstraeten.





Hoge Velden

Het stadsbestuur heeft zes jaar de tijd gehad om centen op de begroting in te schrijven voor een kunstgrasveld. Dat kost 450.000 euro. "Je gaat me toch niet zeggen dat de stad Lier dit niet kan afbetalen? En nu is er uiteraard heel wat heisa. De stad verdedigt zich door steeds maar te herhalen dat er op de Hoge Velden aan de Aarschotsesteenweg kunstgrasvelden komen. Maar die saga duurt al dertig jaar. De onteigeningen zijn nog altijd niet afgerond, er is geen wegenis en de discussie gaat voort. Bovendien gaan we onze kantine niet sluiten om op de Hoge Velden te gaan voetballen. KVK Hooikt wil zijn eigen kunstgrasveld", zegt Geert Verstraeten.





Kunstgrasveld

Ook Lyra zit in de problemen. Bij die club wachten ze al jaren op de realisatie van de Hoge Velden. Haar jeugd speelt in Vremde. En Lierse dat in heel slechte papieren zit, speelt in Kessel en Duffel. "Binnenkort heeft Lier geen voetbalclubs meer want ze krijgen geen steun. We stellen vast dat dit in kleinere gemeenten wel kan. De stad legt een hypermoderne wandelbrug aan, er komt een nieuw skatepark, ze hebben centen voor een 'plastieken olifant', centen om een museum om te bouwen enzovoort. Dat kan allemaal maar een kunstgrasveld voor onze jeugdspelers kan niet. Onze terreinverzorger is er in geslaagd om het voetbalveld met deze vriestemperaturen een beetje gelijk te krijgen. Zolang het vriest, kunnen onze mannen tenminste voetballen. We hebben nog het A-terrein maar dat moeten we behouden voor de 1ste ploeg", vertelt de voorzitter.





Geen centen

De club krijgt geen kunstgrasveld, niet dit seizoen en niet volgend seizoen. "We zouden in mei met de werken moeten starten maar hebben geen centen. Bijgevolg vinden wij dat de stad moet zorgen voor de centen want de toekomst van onze jeugd is heel belangrijk. Wij blijven er samen met onze ouders en sympathisanten voor gaan", besluit Verstraeten.