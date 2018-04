"Aanleg Hoge Velden in handen van stad houden" 05 april 2018

02u40 0

Freddy Callaerts, lijsttrekker sp.a Lier-Koningshooikt, is voorstander om de aanleg van de Hoge Velden in handen van de stad te houden. "Zo kan er op toegezien worden dat de terreinen worden verhuurd aan alle Lierse voetbalploegen."





Het dossier van de Hoge Velden aan de Aarschotsesteenweg is een complex dossier dat al bijna 20 jaar aansleept. "Vandaag heeft de stad ongeveer 77 % van de gronden in haar bezit waarbij de overige 23 % mogelijk via harde onteigening moeten verworven worden. De stad financiert de aanleg van acht voetbalterreinen en de Finste piste", zegt raadslid Freddy Callaerts. Hij is voorstander om de aanleg van de Hoge Velden in handen van de stad te houden. "Indien de stad de ontwikkeling voor eigen rekening neemt, kan er ook onafhankelijk op toegezien worden dat de terreinen worden verhuurd aan alle Lierse voetbalploegen zodat onze Lierse jeugd eindelijk terug in Lier kan voetballen. Ook de amateur- en vriendenclubs kunnen aan een betaalbare prijs de accommodatie huren en zo hun hobby eindelijk terug in hun eigen stad beoefenen. Met de nieuwe legislatuur moet er dringend geld voorzien worden voor de wegeniswerken van de Hoge Velden zodat iedereen op een veilige manier en dan liefst met de fiets het complex kan bereiken", aldus Freddy Callaerts nog. (WAE)