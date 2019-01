“Aan de kassa rekenden ze altijd te veel aan”: buurtbewoner (66) trakteert supermarkt op valse bommelding Tim Van der Zeypen

04 januari 2019

11u00 1 Lier Een 66-jarige man uit Lier die ermee dreigde om een supermarkt op te blazen, moet van de rechter in Mechelen een schadevergoeding van 2.250 euro betalen. Hij werd schuldig bevonden aan het maken van een valse bommelding en kreeg ook nog een celstraf van tien maanden met uitstel alsook een effectieve geldboete van 800 euro. De zestiger handelde uit wraak: “Ze rekende me telkens teveel aan.”

De zaakvoerder van supermarkt Mondial in de Frederik Peltzerstraat kreeg in februari 2018 plots een verontrustend telefoontje binnen. Er werd verwezen naar een dreigbrief die de supermarkt eerder op de dag zou hebben ontvangen. “Hierop ging de zaakvoerder de brievenbus leegmaken en trof hij ook effectief een dreigbrief aan”, klonk het vorige maand op zitting. “Daarin stond onder meer te lezen dat indien hij geen 200.000 euro cash geld in een plastic zak zou achterlaten op een plek in de buurt, zowel de supermarkt als zijn woning opgeblazen werd.”

Er werd contact opgenomen met de politie en die kwam massaal ter plaatse. De straat werd afgesloten en de supermarkt werd ontruimd. Een bomhond doorzocht zowel de supermarkt als de woning maar na de sweeping van de gebouwen, bleek het om een valse melding te gaan. “Nergens werd er een verdacht pakket of bom aangetroffen”, luidde het nog.

Wraakactie

Niet veel later konden de speurders de afzender van de brief en de beller identificeren. Het ging om de 66-jarige buurtbewoner. Hij werd opgepakt en gaf de feiten meteen toe. Het motief? Een wraakactie. Omdat de zestiger naar eigen zeggen steeds teveel werd aangerekend aan de kassa. “Toen hij de zaakvoerder hierover aansprak die dag, werd hij onnozelaar genoemd. Hij is kwaad geworden en heeft gedaan, wat hij gedaan heeft”, zei zijn raadsman Joël Cel. “Mijn cliënt en zijn vrouw hebben geen vervoer. Ze hangen van de buurtwinkel af om hun boodschappen te kunnen doen. Ze voelden zich in het zak gezet.”

De buurtbewoner bood intussen zijn verontschuldigen aan in een brief. Ook op zitting vorige maand betuigde hij zijn spijt. “Ik besef dat ik dat niet had mogen doen. Ik heb een zware fout begaan en heb heel veel spijt”, aldus de zestiger. Hij vroeg en kreeg uiteindelijk een milde straf.