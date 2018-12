“200.000 euro of uw winkel gaat in de lucht” BUURMAN BEDREIGT EIGENAAR SUPERMARK MET BOMMELDING: Tim Van der Zeypen

05 december 2018

12u45 0 Lier De zaakvoerder van supermarkt Mondial in de Frederik Peltzerstraat is vanmorgen een schadevergoeding van 4.500 euro komen vragen tegen een buurman (66). Die maakte begin dit jaar een valse bommelding waarin hij 200.000 euro eiste. “Een wraakactie omdat ze me het dubbele hadden aangerekend”, klonk het. Het parket vorderde een jaar effectief.

“Tegen 18.00 uur vanavond wil ik 200.000 euro cash in een plastic zak. Of anders gaan zowel uw winkel als uw huis de lucht in”, stond er in de dreigbrief van februari 2018 te lezen. Die brief werd diezelfde ochtend in de brievenbus van de supermarkt geplaatst. Niet veel later belde de verzender van de dreigbrief ook naar de winkel. Vanaf toen schoot de zaakvoerder in actie. “De politie werd erbij gehaald en die kwam massaal ter plaatse. De straat werd afgesloten en een bomhond doorzocht de winkel”, vertelde openbaar aanklaagster Nele Van Looy. “Uiteindelijk werd er nergens een bom gevonden en werd de straat opnieuw opgeheven.”

Telefoontje

Lang moesten de speurders niet zoeken naar de verzender van de dreigbrief. Dankzij het telefoontje kon men de beller lokaliseren en identificeren. Het bleek een 66-jarige buurman te zijn. Hij werd opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor. Hij gaf de feiten meteen toe. Vanmorgen verscheen de zestiger voor rechter Suzy Vanhoonacker. “Ik besef dat ik dat niet had mogen doen. Ik heb een zware fout begaan en heb heel veel spijt”, zei hij bij de start van zijn proces. Het parket toonde weinig medeleven: “In tijden van terreur gaat meneer dreigen met bommen. Hij zette een hele apparaat in actie en vertelt nu dat het hem spijt. Zou het hem ook spijten als hij die 200.000 euro zou hebben gekregen?”

Wraakactie

Het parket vorderde een celstraf van een jaar effectief gekoppeld aan een geldboete van 150 euro. Joël Cel, de raadsman van de zestiger, vroeg een straf met uitstel. “Mijn cliënt en zijn vrouw hebben geen auto en hangen van de buurtwinkel af om hun boodschappen te kunnen doen”, aldus de strafpleiter. “Alleen had hij het idee dat als zij aan de kassa kwamen, de kassier steeds het dubbele aanrekende. Toen hij de zaakvoerder hem hierover aansprak, werd hij onnozelaar genoemd. Hierop is hij vervolgens kwaad geworden en heeft hij gedaan wat hij heeft gedaan.” De verdediging benadrukte dat de zestiger helemaal niet de bedoeling had om het hele systeem in werking te zetten en zich probeerde te excuseren bij de supermarkt. “Hij heeft zich ook een paar keer proberen te excuseren tegenover de zaakvoerder. De ene keer werd hij wandelen gestuurd, de andere keer kreeg hij geen antwoord”, besloot meester Cel.

Schadevergoeding

De zaakvoerder kwam een schadevergoeding vragen van zo’n 4.500 euro. “Duizend euro voor mijn cliënt. Hij heeft heel wat angsten moeten doorstaan nadat hij te horen kreeg dat er op twee plaatsen een bom lag”, motiveerde de raadsvrouw van de zaakvoerder haar schadevergoeding. “De overige 3.500 euro vraag ik voor de supermarkt. Die moest vier uur gesloten blijven, heeft producten moeten wegsmijten en leed imagoschade. Die dag en de dagen nadien had mijn cliënt enkele duizenden euro’s minder in kassa.”

De zestiger beloofde de schade te vergoeden. Zijn raadsman benadrukte dat zijn cliënt het financieel niet breed had en stelde een tegemoetkoming van 1.500 euro voor. Vonnis valt op 2 januari.