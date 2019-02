Zwembad sluit negen maanden de deuren wegens renovatiewerken Michiel Elinckx

25 februari 2019

16u43 0 Liedekerke Zwembad Heuvelkouter zal vanaf 23 april gesloten zijn voor renovatiewerken.

Het gemeentelijk zwembad zal naar verwachting gesloten zijn tot januari 2020. Volgens sportschepen Johnny Van Droogenbroeck (sp.a) zijn de werken broodnodig. “Onder meer kuip van het zwembad en het dak krijgen een stevige onderhoudsbeurt”, Van Droogenbroeck. “Er komen niet echt nieuwe dingen in het zwembad, alles wordt gewoon opgeknapt zodat het zwemcomplex in orde is voor de komende jaren.” Zwemmers kunnen uitwijken naar het nieuwe zwembad van Ternat, dat normaal begin maart opent. Door de samenwerking met de gemeente Ternat kunnen inwoners van Liedekerke aan inwonerstarief zwemmen.