Zoekactie in stationsomgeving aan de gang Tom Vierendeels

10 december 2018

18u15 0 Liedekerke De lokale en federale politie houden momenteel een zoekactie in de stationsomgeving. Naar wie de politie op zoek is kan nog niet worden meegegeven.

Verschillende inwoners van Liedekerke merken sinds 17.30 uur op dat verschillende ploegen de omgeving van het station en Muilen aan het uitkammen zijn. De patrouilles houden een zoekactie in die omgeving in het gebied tussen de Affligemsestraat, Stationsstraat, Muilenstraat en de weg richting op- en afritten van de E40 in Affligem. Ook een politiehelikopter cirkelt boven deze regio.

Korpschef Dirk Meert van de lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) kan enkel bevestigen. “We zijn inderdaad naar iemand op zoek en krijgen daarbij hulp van de helikopter van de federale politie”, zegt hij. “Naar wie we op zoek zijn en wat die persoon heeft gedaan kan nu nog niet gecommuniceerd worden. Dinsdag zal er meer uitleg gegeven worden.”

Later meer.