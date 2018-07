Zebrapaden in Warandestraat aangelegd 17 juli 2018

02u43 0

De twee extra zebrapaden in de Warandestraat zijn aangelegd. Een eerste nieuwe zebrapad werd ter hoogte van de ingang van de bibliotheek geschilderd. Het tweede zebrapad is er tussen de kerk en café Den Appel. Het gemeentebestuur keurde de aanleg van de twee zebrapaden goed om de verkeersveiligheid te verhogen. Ondanks de invoering van een zone 30 waren beide punten in de straat erg gevaarlijk voor zwakke weggebruikers. Oppositiepartij N-VA was al jaren voorstander van de aanleg van de zebrapaden. (MEN)